Мощная пощечина Путину: в России бьются в истерике из-за саммита в Саудовской Аравии

Саммит в Саудовской Аравии насчет мирного плана Украины стал настоящей оплеухой для Путина. Представители кремлевского режима сейчас бьются в истерике.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что саммит в Саудовской Аравии стал настоящим ударом по России. Также это была мощная пощечина не только по Кремлю, но и по его внешнеполитической концепции.

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"Союзники" красиво подставили Россию

По словам Эйдмана, в последние годы Россия "родила" новую внешнеполитическую концепцию, что они не в одиночку "воюют" с Западом. А вместе с ними будто бы Китай, Индия и другой незападный мир.

Китайцы и индусы не собираются подставлять спину России. Сейчас это стало очевидно. Они показали, что Россия одна в изоляции. А Глобальный Юг приехал в Саудовскую Аравию и ведет переговоры о будущем войны вместе с Украиной. А не вместе с Россией,

– заметил Эйдман.

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Саммит в Саудовской Аравии напрямую продемонстрировал, что Россия находится в изоляции. И не только на Западе, но и во всем мире. Даже "партнеры" из БРИКС тоже приехали на эту встречу.

Россия оказалась наедине. Даже "союзники" бросили ее здесь. Поэтому вне зависимости от конкретных результатов сам факт переговоров за спиной в России от бывших "союзников" свидетельствует о полной изоляции России. А также о крахе концепции противостояния с Западом вместе с "союзниками". Это – серьезное событие,

– подчеркнул Эйдман.

Саммит в Саудовской Аравии: коротко