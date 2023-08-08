Мощная пощечина Путину: в России бьются в истерике из-за саммита в Саудовской Аравии
Саммит в Саудовской Аравии насчет мирного плана Украины стал настоящей оплеухой для Путина. Представители кремлевского режима сейчас бьются в истерике.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что саммит в Саудовской Аравии стал настоящим ударом по России. Также это была мощная пощечина не только по Кремлю, но и по его внешнеполитической концепции.
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"Союзники" красиво подставили Россию
По словам Эйдмана, в последние годы Россия "родила" новую внешнеполитическую концепцию, что они не в одиночку "воюют" с Западом. А вместе с ними будто бы Китай, Индия и другой незападный мир.
Китайцы и индусы не собираются подставлять спину России. Сейчас это стало очевидно. Они показали, что Россия одна в изоляции. А Глобальный Юг приехал в Саудовскую Аравию и ведет переговоры о будущем войны вместе с Украиной. А не вместе с Россией,
– заметил Эйдман.
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Саммит в Саудовской Аравии напрямую продемонстрировал, что Россия находится в изоляции. И не только на Западе, но и во всем мире. Даже "партнеры" из БРИКС тоже приехали на эту встречу.
Россия оказалась наедине. Даже "союзники" бросили ее здесь. Поэтому вне зависимости от конкретных результатов сам факт переговоров за спиной в России от бывших "союзников" свидетельствует о полной изоляции России. А также о крахе концепции противостояния с Западом вместе с "союзниками". Это – серьезное событие,
– подчеркнул Эйдман.
Саммит в Саудовской Аравии: коротко
- 5-6 августа у города Джидда в Саудовской Аравии состоялся саммит по поводу украинской формулы мира. В нем приняли участие более 40 государств, среди которых также были представители стран ЕС, Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Индии, Египта, ЮАР.
- На встречу Россию не пригласили. Однако, как намекнул глава Офиса Президента Андрей Ермак, страна-агрессорка сможет принять участие в саммите на завершающем этапе войны, когда будут выполнены условия украинской формулы мира.
- В целом Украина планирует провести два ключевых саммита по формуле мира. На одном из них утвердят саму формулу, а на другом зафиксируют завершение войны. В промежутке будут проходить разные встречи, где разработают пути выполнения каждого пункта из формулы мира.