Большинство дивидендов получил Китай, – политолог-международник оценил результаты саммита ШОС

Из-за ордера на арест Путина, изданного Международным уголовным судом, саммит Шанхайского экономического сотрудничества прошел в онлайн-режиме. У российского диктатора не получилось перетянуть на себя внимание, ведь первой скрипкой во встрече был Китай.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко. По его мнению, виртуальный саммит ШОС только закрепил позиции Китая как страны-лидера региона.

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Как прошел саммит ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не принес Путину чего-либо значимого. Китай получил гораздо больше дивидендов.

"Этот саммит следует рассматривать как укрепление позиций Китая. Фактически он собрал вокруг своего флага союзников", – пояснил Осипенко.

К Шанхайской организации сотрудничества присоединяются Иран и Беларусь – страны, избравшие китайский вектор во внешней политике. Единственная страна в ШОС, которая не разделяет все позиции Китая, это Индия.

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Экономический подъем Китая превратил эту и подобные организации в рычаг влияния в мировой политике. Пекин использует расширение ШОС для усиления своих позиций в переговорах с США, которые должны пройти на самом высоком уровне.

Руслан Осипенко об итогах саммита ШОС: смотрите видео

Что следует знать о ШОС

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году с целью усилить торговое и военное сотрудничество между странами Средней Азии. Первоначально в организацию входило 6 стран: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан, а в этом году – Иран. До конца года членом ШОС также должна стать Белоруссия. Среди партнеров по диалогу организации – Турция, Саудовская Аравия и Египет.

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