Самый оптимальный вариант: каким может быть участие Зеленского в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не поедет на саммит стран "Большой двадцатки" в Индонезию. Однако он может принять участие в событии, но только в одном формате.
Украина и дальше будет придерживаться принципа невозможности проведения переговоров с Россией. Об этом 24 каналу рассказал политолог, руководитель Центра общественных исследований Украины Дмитрий Левусь.
К теме Россия готовится к совсем другому: могут ли Зеленский и Путин встретиться на G20
Эксперт отметил, что вероятнее всего выезда Зеленского из Украины на саммит стран "Большой двадцатки" на Бали не будет.
Есть впечатление, что эта история идет где-то из тех кругов, которые хотят переговоров между Зеленским и Путиным. Но есть четкая позиция, которая закреплена в государственных документах Украины относительно невозможности этих переговоров. Поэтому я думаю, что ничего не изменилось,
– объяснил обозреватель.
Приедет ли Путин на Бали: смотрите видео
По его словам, Путин продолжает агрессию по отношению к Украине, поэтому для Зеленского будет только один оптимальный формат участия в саммите.
"Использование площадки в Индонезии для Зеленского – это, вероятно, такое же выступление в режиме онлайн, как и раньше. Вот такое участие в режиме G20 с заявлением о том, что идет война, что президент остается на своем посту – это самый оптимальный вариант", – резюмировал Левусь.
Читайте также Путин рвется на G20 к Зеленскому: Арестович ответил, что из этого выйдет
Вас также может заинтересовать – Возможна ли встреча Зеленского с Путиным на саммите G20: смотрите видео
Саммит G20 в Индонезии: что известно
- После аннексии Россией 4 украинских областей Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только в том случае, если в России сменится президент.
- Впоследствии Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил президент Зеленский.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что Путин рвется на G20 к Зеленскому. Однако, по словам Арестовича, он не представляет Владимира Зеленского, который идет против своих слов о том, чтобы не проводить переговоры с Путиным.
- Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали.
- Индонезия готовится к принятию президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но стороны пока не подтвердили своего участия.
- В Офисе Президента не исключили, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Владимир Путин. В Кремле сразу заявили, что встречи не будет.