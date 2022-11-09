Зеленский таки примет участие в саммите G20: Подоляк рассказал о "программе-минимум"

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки примет участие в саммите стран "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии. Украинский гарант готовит для стран-участниц ряд важных политических месседжей.

Зеленский попытается провести объяснительную работу для многих субъектов международной политики, которые все еще сомневаются в изоляции России из-за ее преступных действий в Украине. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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О чем будет говорить Зеленский

По мнению советника руководителя ОП, Президент Владимир Зеленский и Украина сегодня репутационнее, чем Россия и глава Кремля Владимир Путин.

Масштаб Зеленского больше Путина. Это просто не до конца все поняли: с точки зрения G20 и других мировых площадок. Поэтому присутствие Зеленского – это будущее цивилизации как таковой, потому что он будет говорить о войне и мире, что такое настоящие переговоры, а не просто ультимативные требования,

– объяснил Подоляк.

По его словам, украинский гарант будет рассказывать участникам саммита в Индонезии:

как получить мир;

какой должен быть мировой контур безопасности после войны;

какие следует сделать выводы;

каковы были "настоящие причины" войны и почему ее просто нельзя закончить дипломатически.

"Зеленский хочет подчеркнуть, что когда мир слушает Путина или кого-либо из российского политического руководства, которые говорят, что они "готовы к переговорам", на деле они к ним не готовы. Они предлагают ультимативно признать российскую "победу" и захват всех украинских территорий", – добавил советник Ермака.

О чем будет говорить Зеленский на саммите стран G20: смотрите видео

Россия понимает "язык ультиматумов"

Чиновник указал, что предложенные Россией форматы и условия – это не о переговорах, а об ультиматуме.

Россия хочет навязать миру принуждение Украины к якобы переговорному процессу. Кремль стремится получить просто оперативную паузу, чтобы натренировать своих мобилизованных, получить из Ирана баллистические ракеты, поискать другую амуницию, провести новую мобилизацию в России и перевести российскую экономику на военные рельсы.

– подчеркнул Подоляк.

По его мнению, после этого Путин захочет через два – три месяца снова пойти в наступление на Украину: "Господин Зеленский хочет объяснить миру, что это не вопрос территорий и бизнеса или перераспределения чего-либо, поскольку это мировоззренческая война между Украиной и Россией".

Советник руководителя ОП убежден, что в войне кто-то обязательно должен проиграть. Если проиграет Россия – тогда мир будет жить в рамках международного права, что сможет гарантировать, что никто не сможет прийти силой что-то унести и что не будет угроз ядерным оружием и "ржавыми танками, которые за 42 часа куда-то дойдут".

"Нельзя де-юре признавать, что Россия может получать другую территорию суверенного государства, потому что Россия на этом не остановится. Она будет понимать, что можно идти дальше, что можно дальше массово убивать и дальше бить по энергоинфраструктуре", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что если проиграет Украина, тогда мира, в том виде, к которому привыкли определенные страны, не будет.

"Тогда все авторитарные и другие "специфические" страны будут понимать, что надо брать силой то, что ты хочешь у других стран. Вот это хочет сказать Зеленский на G20. Это важно, потому что это ключевая площадка, где соберутся ключевые страны, которые должны понять глобальные тренды и почему эта война должна закончиться правильно", – указал Подоляк.

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Как "достучаться" до мира

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что репутационно и стратегически на сегодняшний день странам не выгодно "вкладываться" в "мертвые" элиты, какова сегодня российская.



"Эта "элита" не будет долго существовать, как и сама Россия. То есть вкладывать свою репутацию в поддержку "мертвой" политической системы – это абсолютно абсурдно. Если мы берем такие страны КНР или Индию, они увеличивают свои влияния на глобальную политику и экономику", – убежден чиновник.



По его словам, такие игроки становятся "инициативными центрами" в определенных регионах и для них репутационно крайне невыгодно вкладываться в "мертвую" страну, которая будет все более "токсична" и будет тянуть всех вниз.

Украина будет предлагать странам понять одно: мы защищаем свою территорию и свободу. Это о будущем, потому что мир будет существовать в другом измерении, если Украина победит. Это будет действительно мир, где существуют правила, где международное право доминирует и где нельзя в одностороннем порядке что-либо забирать,

– объяснил Подоляк.

По его мнению, в противоположность – все, что касается России – это прошлое, которое "непременно проигрывает".



"Как экономическому, так и в репутационном, так и в историческом смысле Россия проигрывает. Стоять рядом со страной, которая исторически будет отрицательной – это абсолютный нонсенс. Похоже, что если Украина это будет объяснять странам не из G7, тогда эти страны будут отходить от России," потому что она фактически упала. Еще нужно немного приложить усилия, чтобы ее к тому подтолкнуть", – резюмировал советник Ермака.

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