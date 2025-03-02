Украина получит 1,6 миллиардов фунтов стерлингов для покупки зенитных ракет ПВО, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом соглашении с Украиной. Оно предусматривает, что наша страна сможет использовать 1,6 миллиардов фунтов стерлингов экспортного финансирования Великобритании для приобретения зенитных ракет ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Стармера по результатам саммита по Украине.

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Детали нового соглашения

Премьер-министр Великобритании сообщил, что вчера, 1 марта, страна подписала заем, который будет финансироваться из замороженных российских активов. Украина сможет использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для закупки 5 тысяч зенитных ракет ПВО.

Стармер отметил, что такое соглашение создаст новые рабочие места в оборонном секторе Великобритании, ведь ракеты будут изготавливать в Белфасте.

Это защитит нашу инфраструктуру и поможет Украине построить безопасность и мир. Мы не можем принять соглашение со слабой позиции. Любое соглашение должно быть с сильной позицией, только так мы построим безопасность и мир,

– подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании добавил, что он разделяет с Украиной все бремя, поэтому его страна делает решительные шаги.

К слову, Стармер сообщил, что Великобритания также будет поддерживать Украину после подписания будущего мирного соглашения. Поддержка будет включать "сапоги на земле" и "самолеты в воздухе".