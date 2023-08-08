Точка невозврата для России: станет ли саммит в Джидде новой Касабланкой и какова роль Китая

В Саудовской Аравии состоялась вторая встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира. Говорили о ключевых принципах восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. Россию демонстративно не позвали, вместо этого участником переговоров неожиданно стал Китай.

В ноябре 2022 года на саммите G-19 Владимир Зеленский представил "украинскую формулу мира" из 10 пунктов, основанную на принципах Устава ООН и международного права. Каждое из направлений украинской формулы было закреплено в резолюциях Генассамблеи ООН. Также ее иногда называют "Формула мира Зеленского". 24 Канал проанализировал предварительные результаты саммита в Саудовской Аравии и возможные последствия для будущего Украины и России.

Интересно Какие вопросы готовы взять на себя государства в украинской "формуле мира"

Что предполагает "украинская формула мира"

радиационная и ядерная безопасность,

продовольственная безопасность,

энергетическая безопасность,

освобождение всех пленных и депортированных,

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,

вывод русских войск и прекращение боевых действий,

справедливость (спецтрибунал),

экоцид, потребность немедленной защиты природы,

недопущение эскалации,

фиксация окончания войны

"Формула мира Зеленского" отражает взгляд Украины на то, как справедливо завершится война с Россией. Это основа, которая должна стать общей для Украины, России и всего цивилизованного мира.

Работа по имплементации "украинской формулы мира" ведется на многих уровнях. Одним из них являются переговоры на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств Украины, стран G7 и государств так называемого Глобального Юга.

Участники переговоров в Копенгагене / фото Офиса Президента

Первая такая встреча состоялась в конце июня 2023 года в Копенгагене и особо не афишировалась – это формат консультаций. Именно поэтому он не предусматривает громких совместных заявлений по завершению встреч. Цель мероприятия – согласовать в ходе переговоров позиции и подготовить финальные решения с участием первых лиц. Украину на этих встречах представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Очевидно, формат "Саммит о мире в Украине" является новым наполнением в нынешних реалиях "Крымской платформы", которая предусматривала мирное решение противостояния Украины и России путем восстановления справедливости. Сейчас россияне, может, и мечтали бы о возвращении формата "платформы", однако сами своими многочисленными преступлениями сделали его невозможным после 24 февраля 2022 года.

Встреча в Саудовской Аравии – почему именно Джидда

Вторая встреча советников по нацбезопасности состоялась в городе Джидда, в Саудовской Аравии, 5 – 6 августа 2023 года.

Участники саммита уже традиционно не стали делать совместные заявления (формат не способствует), однако, поток сообщений об итогах переговоров от представителей разных государств (от Германии до Бразилии) дает понимание, что участники переговоров смотрят на то, как должна закончиться война, с помощью украинской оптики.

Участники переговоров в Джидде / фото Офиса Президента

Кратко этот подход звучит так – Россия должна проиграть.

Участниками саммита стали представители: Саудовской Аравии, Австралии, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Дании, Эстонии, Египта, Индии, Испании, Италии, Иордании, Канады, Катара, Китая, Кувейта, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Южно-Африканской Республики, Польши, Республики Корея, Румынии, Словакии, Союза Коморских Островов, Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швеции, Японии, а также Европейского Союза и ООН.

Всего же участие в саммите приняли около 40 стран – неделю назад сообщалось только о 30 и это очень хорошие новости для Украины.

Место проведения саммита было выбрано не случайно:

Саудовская Аравия сейчас пытается показать себя как сильного и влиятельного регионального игрока, который одинаково успешно общается как с "Глобальным Западом", так и с Индией или Китаем.

Последний помог саудитам примириться с Ираном и предложил свои услуги и деньги для реализации амбициозных проектов саудитов. Сближение с КНР обеспокоило США и ЕС, которые накопили клубок претензий к Эр-Рияду, но вынуждены были забыть о них перед риском потери союзника и еще большей проблемой в лице Китая и России.



Формат переговоров в Джидде предусматривает многочисленные двусторонние встречи / фото Офиса Президента

Саудовская Аравия успешно использовала противоречия сторон, но при этом показала себя самостоятельным игроком. Майское выступление президента Зеленского на саммите Лиги арабских государств, которое проходило именно в Саудовой Аравии, показало, что саудиты играют в долгую и не желают быть на второстепенных ролях.

Какие цели преследовал Китай

Не стоит забывать о том, что у этой арабской страны свои претензии к России – своему конкуренту на рынке энергоносителей. Россияне якобы согласились снизить добычу нефти, но не сделали этого и сейчас агрессивно демпингуют на рынках, которые традиционно Саудовская Аравия считала своими.Неадекватность и непредсказуемость Москвы стала одной из причин того, что Саудовская Аравия решила избрать сторону. Это, похоже, стало аргументом и для Китая.

Вторая встреча советников по нацбезопасности была довольно неожиданно для многих анонсирована в конце июля. Одним из первых о Саммите о мире в Украине в саудовской Джидде написало 30 июля издание The Wall Street Journal. Особый акцент был сделан на то, что Россия не приглашена даже формально.

Для специалистов это не стало сенсацией, потому что именно в таком формате прошли переговоры в столице Дании. Однако дальнейшие события уже откровенно удивили. Речь идет об участии в саммите Китая. По информации The Wall Street Journal, КНР приглашали также и в Данию, но китайцы согласились прибыть только в Джидду. Похоже, "что-то" таки случилось.

Пекин сейчас воспринимается в мире как союзник России. Китай до сих пор прямо не осудил российскую агрессию и вяло и избирательно применяет санкции против Москвы, а стал едва ли не крупнейшим покупателем российских энергоносителей.В то же время Китай является автором собственного мирного плана по Украине , который откровенно пророссийский. При этом Россия показательно и цинично его нарушает, например, пункты ядерной безопасности и зернового соглашения. А в Пекине такого, похоже, не прощают.

Еще в апреле 2023 года посол КНР во Франции Лу Шае учил Европу искусству геополитики и рассказывал о "подарке Хрущева" и "ложных границах 1991 года". С того времени многое изменилось – господин посол потерял работу, а господин Си Цзиньпинь – лицо.

Китайскую делегацию в Джидде возглавлял Ли Хуэй, которого назначил тамошний лидер Си Цзиньпин, как спецпредставитель КНР по разрешению "российско-украинского конфликта".

Китайский дипломат имел возможность провести встречи не только с Андреем Ермаком, но и своим американским коллегой советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, а также представителями других государств, в частности, стран G7 и БРИКС.



Ли Хуэй, вероятно, имел важную миссию от Си / фото Getty Images

По словам главы ОП Ермака, представитель Китая "очень живо участвовал в разговорах, высказывал свое мнение" и "это безоговорочное проявление конструктивной позиции". По мнению Ермака, Украина услышала от Китая на саммите в Саудовской Аравии то, что Пекин готов в дальнейшем участвовать в этом формате.

В то же время глава ОП надеется, что Китай станет активным участником пункта "формулы мира" Зеленского по поводу ядерной безопасности.

Появление Китая на подобном мероприятии может означать, что в Пекине тоже сделали свой выбор. После того как провалился план России за три дня захватить Киев, а россияне увязли в Украине, для Китая поддержка Путина стала слишком дорогой репутационно. Россия сейчас превратилась в токсическую субстанцию, с которой официально никто не желает иметь дела.

Именно поэтому возникают ситуации, похожие на недавнее показательное издевательство над Путиным на его же мероприятии – саммите "Россия – Африка".

Сам саммит вроде бы должен был пройти по правилам россиян, в то время как президент Египта показательно опаздывает на встречу с Путиным и заставляет того нервно ждать, а президент ЮАР Сирил Рамафоса заявляет, что Африке не нужны "русские дары" (подачки), ей нужны справедливые условия и равноправные отношения.

Добивает остатки репутации российского лидера президент Коморских Островов Азали Ассумани (его страна ныне возглавляет Африканский Союз), прямо говорящий о необходимости прекращения россиянами саботажа и возобновления зернового соглашения.

Хотя на России до сих пор можно неплохо заработать, особенно если есть опция не учитывать общественное мнение внутри, однако с каждым днем Кремль закапывает себя еще глубже. И уже таким образом уничтожил будущее для нескольких поколений собственных жителей, поэтому риск того, что это государство повлечет за собой в бездну и тех, кто ей помогает, быстро растет.

Китай же видит себя успешной страной и не хочет ассоциироваться с потерявшими лицо неудачниками, особенно, если их поддержка каждый раз будет стоить все дороже.

К тому же, никому не нравится, когда твой союзник плюет тебе в лицо, размещая ядерные заряды в Беларуси – вопреки обещаниям прекратить ядерную эскалацию. А также говорит о поддержке принципа "одного Китая" и в то же время грубо нарушает десятки резолюций ООН, а затем еще устраивает блокаду Черного моря и украинских портов с зерном, большая часть которого должна была прибыть именно в КНР.

Именно поэтому активное участие Пекина на Саммите в Джидде – это сигнал для России быть скромнее, то есть терпеть.

Мир устал от России, а какой стала ее реакция

Именно этим Россия уже занимается. Показательна здесь реакция главного ястреба российской внешней политики – блогера Дмитрия Медведева. Тот, комментируя саммит советников по нацбезопасности в Джидде, изменил своему стилю и наступил на глотку собственной песни – отказался от обид в адрес участников саммита и забыл пригрозить им ядерным оружием.

Трудно осуждать желание окончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что кроме суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение,

– Дмитрий Медведев очевидно на стадии принятия результатов саммита в Джидде, 6 августа 2023 года.

В то же время официальная реакция Кремля на переговоры в Саудовской Аравии оказалась достаточно предсказуемой. В МИД России цинично заявили, что ни один из 10 пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского не направлен на поиск переговорно-дипломатического разрешения кризиса, а их совокупность является ультиматумом России, нацеленным на затягивание боевых действий.

Почему так произошло? Все просто, ныне Россия имеет дело не с абстрактным "коллективным западом" из туземных теорий заговоров, а с вполне конкретными "уважаемыми партнерами" из Китая, Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, ЮАР и других государств, которых Москва считала своими как не союзниками, то по крайней мере симпатиками. Сейчас наблюдаем, что на самом деле это была лишь иллюзия, кажущаяся реальность.

Правда же состоит в том, что мир устал от России (здесь речь и о "Западе", и о "Глобальном Юге") – никто не желает иметь дела с государством-террористом, который в 21 веке устраивает геноцид в центре Европы, а остальному миру опционально угрожает ядерным оружием или голодом.

И здесь господин Медведев очень кстати вспомнил историю, только начинать нужно не с 1991 года, а раньше – со времен Второй мировой. Тогда был агрессор, который нарушил все правила игры и устроил страшную войну. Сначала с ним также пытались договориться, но после того, как он проявил себя абсолютным злом, стало ясно, что никакие переговоры с государством-террористом не только невозможны, но и вообще вредны.

Новая Касабланка – история повторяется

В январе 1943 года лидеры США, Великобритании и Свободной Франции на тайной конференции в Касабланке (Марокко) заявили, что отказываются от каких-либо сепаратных переговоров с Гитлером и будут воевать до безоговорочной капитуляции Германии.



Рузвельт и Черчилль на тайной конференции в Касабланке в окружении членов Объединенного комитета начальников штабов / фото ibiblio.org/hyperwar

Впоследствии союзникам удалось уговорить бывшего союзника Гитлера – Сталина – отказаться от переговоров с нацистами и согласовать общее видение победы и справедливого мира. Именно об этом были Тегеранская и Ялтинская конференция.

Сейчас же история в известной степени повторяется:

есть новая версия Третьего Рейха (Россия),

есть бывший сообщник, стремящийся оказаться на правильной стороне истории (КНР),

есть союзники (Украина и G7),

а также глобальная коалиция, начавшая наконец осознавать риски для себя и мира (Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Южная Африка, Индонезия, Египет, Мексика, Чили и шире "Глобальный Юг").

Более того, есть даже африканский город с соответствующей репутацией (Джидда вместо Касабланки). В России должны помнить историю Второй мировой и точно знают, что будет дальше. Джидда для россиян точка невозврата, они уже могут начинать тренироваться ползать на коленях, как завещал их бывший президент.