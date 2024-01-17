Самодельная ПВО впервые уничтожила "Шахед": Свитан рассказал о её особенностях
Украинские военные впервые применили самодельную противовоздушную оборону. Речь идет о ПВО проекта FrankenSAM – это объединение советских систем с американскими ракетами.
Есть две системы наведения ракеты – активная головка самонаведения и пассивная. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в первом варианте нужен локатор. К слову, ПВО сбила "Шахед" с расстояния 9 километров.
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"Система передачи цели, которая видит – либо локатор, либо сама ракета своим радаром", – сказал Свитан.
Поскольку это ракета с активной головкой самонаведения, то это фактически радар, который летает и выводит ракету на точку. Далее – подрыв боевой части и уничтожение воздушной цели.
Если говорится о ракете с пассивной головкой наведения, это означает, что цель надо постоянно облучать радаром – наземным или воздушным. Так ракета получает отражаемый от цели сигнал и наводится.
Хороший результат
В настоящее время существует несколько типов ракет, которые в основном используются в гибридных системах, стоящих на боевом дежурстве в Украине. Речь идет по меньшей мере о трех гибридных системах с использованием ракет AIM-9M и AIM-7, а также ракет Patriot с разной дальностью – от 7 до 180 километров.
Если говорить о последних, там используют пусковую установку Patriot и советский или украинский локатор. Ракеты AIM-9M и AIM-7 используют на пусковых установках типа "Бук". Там тоже используют украинские РЛС.
Один локатор из одной системы, пусковая установка, ракета НАТО – эти системы хорошо себя показывают,
– добавил военный эксперт.
FrankenSAM: что известно
- Соединенные Штаты заявляли о намерениях производить средства противовоздушной обороны совместно с Украиной. В Пентагоне отмечали, что в рамках проекта FrankenSAM модернизируют украинские системы и ПВО.
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в конце декабря сообщал, что Украина разрабатывает собственные гибридные системы ПВО в рамках проекта FrankenSAM. Он заявлял, что первые разработки уже начали применять на поле боя.
- В Воздушных силах ВСУ отметили, что системы проекта FrankenSAM прошли испытания. В общем, такие средства имеют небольшой радиус поражения. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, чем больше у Украины будет таких систем, тем больше объектов можно будет прикрыть рядом с зенитно-пушечными системами и мобильными огневыми группами.