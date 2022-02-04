Самое неприятное для России, – Иноземцев сказал, объединение каких стран не понравится Путину

Великобритании, Турции и Украине было бы очень выгодно объединиться. Каждый имел бы в такой ситуации свой интерес.

Больше всего такой союз не понравился бы российскому президенту Владимиру Путину. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.

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"Я считаю, что самым неприятным для России могло бы стать создание серьезного взаимодействия между Лондоном, Киевом и Анкарой", – подчеркнул Иноземцев.

Он пояснил, что Великобритания сейчас ищет новое место в международных отношениях. Ведь после Brexit она стала краем Европы и не нашла себя в мировой политике нового времени.

Создание альтернативной организации

Российский экономист считает, что стоит создать альтернативное объединение – как расширенная Европейская ассоциация свободной торговли.

На мой взгляд, было бы очень интересно обсудить вопрос о том, можно ли создать расширенную Организацию свободной торговли под руководством Великобритании с Норвегией, Швейцарией, Украиной, Молдовой, Турцией, возможно, странами на Балканах, которые не вошли в ЕС. Владислав Иноземцев Российский экономист

Такая организация была бы выгодна всем

Иноземцев считает, что такая организация была бы выгодна всем. Прежде всего это было бы хорошо для Европы, ведь она не будет думать о скором вступлении Украины.

"Это было бы выгодно и Великобритании, потому что у нее новая роль в мире. Это было бы интересно и Турции. Потому что она бы прислала "плевок" в адрес ЕС, который 50 лет не мог ее принять", – отметил Иноземцев.

Что такое Европейская ассоциация свободной торговли Это Это зона свободной торговли , которая объединяет Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Согласно договоренностям, государствам-членам обеспечивается режим свободной торговли товарами и услугами, и гарантируется свободное движение капиталов и физических лиц. Организацию создали по инициативе Великобритании в 1960 году.

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