Чтобы россияне даже не дошли до наших окопов: Жданов назвал, чего больше всего не хватает ВСУ
Источник:ютуб-канал Олега Жданова
Литва передала ВСУ тяжелые минометы Tampella калибра 120 миллиметров. Это большая помощь для Украины, ведь именно такого оружия сейчас не хватает украинским военным.
Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. По его словам, минометы Tampella установлены на бронированной платформе М113A2, являющейся по сути боевой машиной пехоты.
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"Нам катастрофически не хватает минометов"
По словам Жданова, именно в этом одно из основных преимуществ тяжелых минометов из Литвы.
Проблема в том, что нам катастрофически не хватает минометов. Причем не просто минометов калибра 120 миллиметров, они у нас в минимальном количестве есть. Нам не хватает самоходных минометов на бронебазе,
– подчеркнул военный эксперт.
Как пояснил Жданов, минометы Tampella, которые Литва передала Украине, имеют небольшую дальность поражения цели.
- Минимальное расстояние, на которое стреляет такой миномет, составляет 400 – 450 метров.
- Максимальная дальность поражения – до 7,5 км.
Как минометы помогут в борьбе с вражеской пехотой
Военный эксперт отметил, что именно минометы являются основным средством борьбы с пехотой противника. Миномет гораздо лучше помогает усмирить наступающую пехоту врага, чем пулемет.
Если установить такой миномет, который может вести огонь по 5 – 6 мин короткими промежутками, то ни одна пехота не добежит до наших окопов,
– отметил Жданов.
Он добавил, что таким образом можно сдержать наступление представителей ЧВК "Вагнера", атакующих наши позиции на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.
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Минометы нужны ВСУ и во время наступления, ведь это оружие помогает выбить врага из окопов.
"Только мина, падая вертикально, залетает в окоп, в блиндаж – куда угодно, и "выносит" оттуда вражескую пехоту", – заметил Жданов.
Миномет на базе БМП – очень грозное оружие
Однако находящийся на открытой местности миномет – очень выраженная цель. А вот миномет на базе БМП – очень грозное оружие.
Насколько я помню по истории Афганской войны, на максимальной дальности такой миномет калибра 120 миллиметров мог "навесить" на траекторию 12 мин. То есть первая еще не взорвалась, а 12 уже вышла из ствола. После этого военные быстро сворачивались и уходили. А ответ уже прилетал по пустому месту.
Жданов отметил, что благодаря тому, что минометы самоходные, их маневровость и огневые средства становятся гораздо сильнее. Военный эксперт добавил, что это именно то, что нужно на сегодняшний день украинской пехоте.
Олег Жданов рассказал о работе тяжелых минометов Tampella: смотрите видео
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