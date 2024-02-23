Могут быть мощные технические решения, – авиаэксперт о сбитии еще одного российского А-50

Украинские военные сбили еще один российский самолет-разведчик А-50. Но для этого могли применить не только системы Patriot или FrankenSAM.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт с авиации Константин Криволап, отметив, что могут быть очень интересные технические решения. По данным источников 24 Канала в спецслужбах, это была совместная операция Воздушных сил и ГУР МО.

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"Отслеживая все эти события с "самолетопадом" российским, у меня такое ощущение, что там не только применяются системы Patriot или FrankenSAM с определенными модификациями. Мне кажется, есть еще какие-то очень интересные, очень мощные технические решения. Такое аналитическое предположение", – сказал Криволап.

Почему версия россиян о "friendly fire" бессмысленна

Оккупанты тем временем заявили, что падение самолета – то якобы "friendly fire". Но это – бессмысленное утверждение и попытка фальсификации. Ведь самолет А-50 предоставляет информацию о том, что где расположено и что где летает. Он самостоятельно делает целеуказания и для систем ПВО, и для самолетов. Однако, для россиян подойдут всякие версии, ведь они в этом не разбираются.

Погибнуть от руки своего – это не так плохо, как погибнуть "от руки врага". Это же очень выгодная такая позиция, чисто психологическая, говорить, что "моя хата с краю, ничего не знаю, командиры сказали, я в это верю". Это бессмыслица,

– добавил эксперт с авиации.

Что известно о сбитии вражеского самолета