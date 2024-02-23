Таку думку 24 Каналу висловив експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що можуть бути дуже цікаві технічні рішення. За даними джерел 24 Каналу у спецслужбах, це була спільна операція Повітряних сил та ГУР МО.

До теми "Баян" долітався: Повітряні сили підтвердили збиття А-50 над Азовським морем

"Відстежуючи всі ці події з "літакопадом" російським, у мене таке відчуття, що там не лише застосовуються системи Patriot чи FrankenSAM з певними модифікаціями. Мені здається, є ще якісь дуже цікаві, дуже могутні технічні рішення. Таке аналітичне припущення", – сказав Криволап.

Чому версія росіян про "friendly fire" безглузда

Окупанти тим часом заявили, що падіння літака – то буцімто "friendly fire". Та це – безглузде ствердження та спроба фальсифікації. Адже літак А-50 надає інформацію про те, що де розташовано та що де літає. Він самостійно робить цілевказання і для систем ППО, і для літаків. Однак, для росіян підійдуть усілякі версії, адже вони на цьому не розуміються.

Загинути від руки свого – це не так поганенько, як загинути "від руки ворога". Це ж дуже вигідна така позиція, чисто психологічна, казати, що "моя хата з краю, нічого не знаю, командири сказали, я в це вірю". Це безглуздя,

– додав експерт з авіації.

Що відомо про збиття ворожого літака