В 130 километрах от линии фронта: СМИ установили, где россияне держат еще один свой самолет А-50
Источник:"Радио Свобода"
После очередной потери самолета А-50 российская армия решила больше не рисковать и временно прекратила полеты ДРЛС. В то же время другое подобное воздушное судно страна-агрессор разместила неподалеку от зоны боевых действий.
В частности, это место расположено в 130 километрах от линии фронта. Журналисты смогли увидеть очередной А-50 с помощью снимков спутника Planet Labs.
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Журналисты обнаружили очередной А-50 оккупантов
Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода" отметили, что один из самолетов типа А-50 находится в городе Таганрог. А именно в аэропорту "Таганрог-Южный".
Этот аэропорт расположен всего в 130 километрах от линии боевых действий в Донецкой области. Об этом свидетельствует свежий спутниковый снимок за 29 февраля.
Российский А-50 находится на аэродроме в Таганроге / Фото "Радио Свобода"
Также самолет этого типа попадал на снимки на территории таганрогского аэродрома в сентябре 2023 года, и 15 февраля 2024 года. При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании этого самолета.
Стоит отметить, что Россия применяет самолеты дальнего радиолокационного слежения для разведки в войне против Украины. В частности, с помощью этих воздушных судов оккупанты обнаруживают места расположения систем противовоздушной обороны нашего государства.
Украина уничтожила уже второй А-50 россиян
- В Краснодарском крае вечером 23 февраля упал очередной самолет ДРЛС оккупантов типа А-50. В сети даже распространяли видео с падением воздушного судна.
- В ГУР МО и Воздушных силах подтвердили, что это была очередная работа спецназовцев и военных по уничтожению российского самолета. А-50 сбили над Азовским морем.
- В сбитом вражеском воздушном судне находился экипаж из 10 россиян. В украинской разведке сообщили, что все оккупанты на борту погибли.
- Стоит отметить, что после потери двух самолетов А-50 россияне опомнились и решили перезапустить производство этого воздушного судна. По словам оккупантов, этот самолет "очень нужен вооруженным силам России" и уже начали фантазировать об "успехе экспорта" этих воздушных судов.