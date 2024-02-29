В 130 километрах от линии фронта: СМИ установили, где россияне держат еще один свой самолет А-50

После очередной потери самолета А-50 российская армия решила больше не рисковать и временно прекратила полеты ДРЛС. В то же время другое подобное воздушное судно страна-агрессор разместила неподалеку от зоны боевых действий.

В частности, это место расположено в 130 километрах от линии фронта. Журналисты смогли увидеть очередной А-50 с помощью снимков спутника Planet Labs.

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Журналисты обнаружили очередной А-50 оккупантов

Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода" отметили, что один из самолетов типа А-50 находится в городе Таганрог. А именно в аэропорту "Таганрог-Южный".

Этот аэропорт расположен всего в 130 километрах от линии боевых действий в Донецкой области. Об этом свидетельствует свежий спутниковый снимок за 29 февраля.



Российский А-50 находится на аэродроме в Таганроге / Фото "Радио Свобода"

Также самолет этого типа попадал на снимки на территории таганрогского аэродрома в сентябре 2023 года, и 15 февраля 2024 года. При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании этого самолета.

Россияне все же использовали А-50 после уничтожения воздушного судна Украиной / Фото "Радио Свобода"

Стоит отметить, что Россия применяет самолеты дальнего радиолокационного слежения для разведки в войне против Украины. В частности, с помощью этих воздушных судов оккупанты обнаруживают места расположения систем противовоздушной обороны нашего государства.

Украина уничтожила уже второй А-50 россиян