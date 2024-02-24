"Вспышка, а потом разрывы": оккупанты подтвердили сбивание самолета А50У

Над Азовским морем вечером 23 февраля был сбит очередной российский самолет ДРЛС А-50У. Это произошло в результате успешной операции ГУР МО и Воздушных сил.

В конце концов сами оккупанты подтвердили, что их самолет А-50У, который якобы "нельзя поразить" пошел на дно Азовского моря. Об этом сообщил один из других российских пилотов, который наблюдал за падением воздушного судна.

К теме В ГУР рассказали, чем сбили самолет А-50, – СМИ

Российский пилот подтверждает сбивание самолета А-50У

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил России А-50У сбили 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.



"Последний взлет А50У совершил 23 февраля 2024 года в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск – Зерноград", – отметили в ведомстве.

Однако уже в 18:45 станции радиотехнической разведки ГУР МО зафиксировали резкое прекращение работы в этом районе радиолокационного комплекса оккупантов под названием "Шмель", которым оборудован А-50У.



Огневое поражение модернизированного самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35. В частности, один из российских пилотов в радиоэфире сообщал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

Кашалот 583 (позывной российского пилота – 24 Канал). Наблюдал работу ПВО, дальше вспышка, Баян был в стороне, потом разрывы, после этого маневрировал. Все спокойно, нет ни огней, ничего такого не наблюдаю. После того как ПВО отработала, наблюдал разрывы, дальше маневрировал, не могу больше (ничего сказать – 24 Канал)...

– сообщил пилот.

Российский пилот подтверждает сбивание самолета А-50У / Видео с телеграм-канала ГУР МО

К тому же в ГУР МО добавили, что дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, которые выполняли задачи вблизи населенного пункта Миллерово. Часть из этих воздушных судов планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

ГУР и Воздушные силы сбили российский самолет А-50У