"Вспышка, а потом разрывы": оккупанты подтвердили сбивание самолета А50У
Источник:ГУР МО Украины
Над Азовским морем вечером 23 февраля был сбит очередной российский самолет ДРЛС А-50У. Это произошло в результате успешной операции ГУР МО и Воздушных сил.
В конце концов сами оккупанты подтвердили, что их самолет А-50У, который якобы "нельзя поразить" пошел на дно Азовского моря. Об этом сообщил один из других российских пилотов, который наблюдал за падением воздушного судна.
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Российский пилот подтверждает сбивание самолета А-50У
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил России А-50У сбили 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.
"Последний взлет А50У совершил 23 февраля 2024 года в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск – Зерноград", – отметили в ведомстве.
Однако уже в 18:45 станции радиотехнической разведки ГУР МО зафиксировали резкое прекращение работы в этом районе радиолокационного комплекса оккупантов под названием "Шмель", которым оборудован А-50У.
Огневое поражение модернизированного самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35. В частности, один из российских пилотов в радиоэфире сообщал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.
Кашалот 583 (позывной российского пилота – 24 Канал). Наблюдал работу ПВО, дальше вспышка, Баян был в стороне, потом разрывы, после этого маневрировал. Все спокойно, нет ни огней, ничего такого не наблюдаю. После того как ПВО отработала, наблюдал разрывы, дальше маневрировал, не могу больше (ничего сказать – 24 Канал)...
– сообщил пилот.
Российский пилот подтверждает сбивание самолета А-50У / Видео с телеграм-канала ГУР МО
К тому же в ГУР МО добавили, что дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, которые выполняли задачи вблизи населенного пункта Миллерово. Часть из этих воздушных судов планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.
ГУР и Воздушные силы сбили российский самолет А-50У
- В Краснодарском крае России вечером 23 февраля упал очередной самолет государства-агрессора. В сети очевидцы показали кадры, как воздушное судно упало и разбилось.
- Впоследствии информацию о падении самолета официально подтвердили в Воздушных силах и ГУР. В разведке уточнили, что это была совместная операция с Воздушными силами ВСУ, после чего структуры поблагодарили друг друга за эффективную работу.
- В конце концов стало известно, что это был самолет дальнего радиолокационного слежения А-50У. Воздушное судно сбили над Азовским морем, однако он окончательно упал в Краснодарском крае.