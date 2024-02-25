Насколько важна ликвидация экипажа А-50: в Воздушных силах дали ответ

Украинские военные над акваторией Азовского моря 23 февраля сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Юрий Игнат прокомментировал сбитие второго российского самолета А-50.

Ранее, стало известно, что в сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был экипаж из 10 россиян. Все они погибли.

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О чем говорил представитель Воздушных сил

По словам Юрия Игната, потеря такого борта уменьшает способности врага. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Возможности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно понемногу уничтожать врага теми средствами, что у нас есть", – сказал он.

Журналисты отметили, что Россия потеряла не только борт, но и экипаж, на подготовку которого нужно годы, а порой до 10 лет для того, чтобы подготовить таких специалистов.

Так, они поинтересовались у представителя Воздушных сил, какие заведения готовят в России таких специалистов и достаточно ли их в России.

Юрий Игнат отметил, что страна-агрессор имеет достаточно учебных заведений, достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать потребность и в летном составе.

Опыт тех людей, годы потраченные на них, ресурсы… это тоже очень хорошо, что мы (Украина – 24 Канал) ликвидировали целый экипаж такого самолета,

– отметил Юрий Игнат.

По его словам, экипаж самолета – это те, кто управляют непосредственно, а еще тот персонал который находится внутри и проводит радиолокационную разведку.

Уничтожение А-50: коротко