Это надежный самолет: авиаэксперт объяснил, что могло стать причиной падения Embraer-190 в Казахстане

В Казахстане 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer-190, который из Баку направлялся в Грозный. Известно, что в результате авиакатастрофы, которая произошла вблизи Актау, погибли 38 пассажиров.

После падения самолета, на его фюзеляже были замечены странные следы, будто бы от пуль. Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что, вероятно, стало причиной катастрофы надежного борта Embraer-190.

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Это не птицы

По одной из версий причиной падения самолета были тяжелые метеоусловия вблизи Грозного, в аэропорту которого он не смог приземлиться из-за тумана. В то же время Embraer-190 был оснащен современными системами посадки, которые позволяли это сделать.

Криволап отметил, что есть разные нормы посадки в сложных метеоусловиях, которые отличаются по дальности и по высоте.

Может быть такой туман, что даже при всех автоматических управлениях пилот имеет право принять решение уйти с глиссады (траектория полета самолета, по которой он снижается непосредственно перед посадкой – 24 Канал) посадки и улететь в сторону,

– пояснил он.

В то же время 25 декабря Грозный атаковали беспилотники. В городе прогремели 4 – 5 взрывов, и вблизи базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова упало несколько дронов. Как сообщили власти Чечни, все беспилотники были сбиты.

Я не исключаю, что было не понятно, что там летит, и Embraer-190 перепутали с аэропрактом А-22 (сверхлегким самолетом украинского производства – 24 Канал). Они начали по нему стрелять, и самолет поднялся и полетел в Актау, где есть оснащенный международный аэропорт,

– объяснил эксперт по авиации.

Он напомнил, что сначала не было неизвестно, что на этом самолете есть повреждения будто от патронов разного калибра.

Было предположение, что самолет упал из-за повреждения, которое произошло, потому что якобы в двигатели залетела стая птиц. И якобы именно птицы, видимо, клювами нанесли повреждения фюзеляжу самолета.

Однако Embraer-190 – надежный самолет, который в эксплуатации с 2004 года, и очень большое количество авиакомпаний его использует. Также все самолеты проходят испытания на "птицеустойчивость" и двигателей, и кабины экипажа,

– подчеркнул Криволап.

После того этой авиакатастрофы должна собраться комиссия, которая будет исследовать причины падения самолета. Его могли конструировать и производить разные страны, принадлежать он мог – третьей, а катастрофа произошла в четвертой.

"Среди этих стран нет России, потому что она не разрабатывала и не производила этот самолет, ей не принадлежит авиакомпания, которая его эксплуатировала. И когда будет создана такая комиссия, которую должен инициировать Казахстан, будет интересно, что об этой авиакатастрофе будет говорить Россия", – отметил Константин Криволап.

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