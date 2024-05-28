Украина ожидает F-16 очень скоро, однако лишь половина помощи приходит вовремя, – Умеров

Глава Минобороны Рустем Умеров высказался о передаче самолетов типа F-16 нашему государству от партнеров. Министр отметил, что Украина ожидает западные истребители "очень скоро".

В то же время Умеров отметил, что около половины крайне необходимой иностранной военной помощи поступает в наше государство с задержкой. В частности, это также имеет свое влияние на ситуацию на фронте.

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Умеров рассказал о ситуации с F-16 для Украины

В интервью журналистам Reuters министр обороны отметил, что Украина благодарна за предоставленную партнерам военную помощь и оружие. Однако он отметил, что только половина обещанных поставок поступила вовремя, что, конечно, шло на пользу российским действиям на фронте.

Он также сказал, что ожидает, что истребители F-16 будут доставлены, "надеюсь, очень, очень скоро". На вопрос, сколько Киев ожидает получить самолетов от партнеров, он сказал, что "нам нужно столько, сколько мы можем получить".

На этом этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала и пилотов. Мы сосредоточены на инфраструктуре, на привлечении команд по эксплуатации и техническому обслуживанию, и мы работаем над модернизацией или привлечением новых платформ,

– объяснил Умеров.

Министр обороны Украины также отметил, что время чрезвычайно важно, и чтобы отразить атаки, нашему государству нужно иметь все поставки вовремя.

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