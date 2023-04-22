Несмотря на закрытое воздушное пространство: в Берлин на несколько часов прилетал загадочный рейс из Москвы
Источник:Deutsche Welle
Воздушное пространство ЕС для России было закрыто с начала полномасштабного вторжения в Украину – в феврале 2022 года. Однако сегодня специальный борт из Москвы прилетел в Германию, несмотря на ограничения.
Российский самолет Ил-96-300 в субботу, 22 апреля, выполнил рейс в Берлин и обратно. Как пояснили в МИД Германии, это было связано с вопросом о перевозке российских дипломатов.
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Загадочный рейс из Москвы в Берлин
В МИД Германии сообщили, что в течение последних нескольких недель контактировали с Россией по вопросу о сотрудниках представительств за границей. Хотя подробную информацию о выдворении российских дипломатов не раскрывают, однако подчеркивают – российский борт прилетел именно с этой целью.
Самолет Ил-96-300 выполнял специальный рейс из Москвы в Берлин. В немецком аэропорту он приземлился в 10:17 по киевскому времени. По данным сайта Flightradar24, чтобы добраться до воздушного пространства Германии, борт пролетел над Балтийским морем.
Российский борт прилетел в Германию / Скриншот с сайта flightradar24
Самолет пробыл в Берлине несколько часов и впоследствии – снова вылетел в Москву. Уже в 16:08 по киевскому времени Ил-96-300 приземлился в аэропорту "Внуково".
Российский самолет приземлился в Москве / Скриншот с сайта flightradar24
Подробной информации о грузе и находившихся на борту пассажирах пока не разглашают. Однако известно, что самолет с бортовым номером RA-96014 относится к специальному летному отряду "Россия", занимающемуся перевозкой высших должностных лиц.
Российский самолет, выполнявший рейс в Германию / Фото flightradar24
Страны ЕС высылают российских дипломатов
- Германия решила массово выслать российских дипломатов из страны, о чем объявила 22 апреля. По данным кремлевских СМИ, общее количество таких сотрудников консульств составляет более 20 человек.
- Правительство Норвегии объявило 15 сотрудников российского посольства в Осло персонами нон грата. В ближайшее время они должны покинуть территорию страны.
- В феврале правительство Нидерландов заявило, что сократит количество российских дипломатов в стране. В МИДе заявили, что Кремль пытается тайно разместить своих шпионов, а нидерландским представителям отказывается выдавать визы.