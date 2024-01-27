Взлетает на 20 километров, в стратосферу: россияне во второй раз подняли редкий самолет М-55 "Геофизика"

В сети уже назвали "Геофизику" уникальной целью для ВСУ. Что известно об этом раритетном самолете с поистине уникальными характеристиками, расскажет 24 Канал.

Эксперты считают, что россияне пытались создать "франкенштейн" из гражданского самолета и разведывательных гондол, которые он несет под крыльями. Они имеют вид контейнеров или капсул.

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Почему снова заговорили о "Геофизике"

В открытом доступе появилось новое фото российского М-55 "Геофизика" в полете, и теперь под крыльями этого самолета были замечены два специфических контейнера,

– пишет Defense Express.

На этот раз у самолета есть универсальный разведывательный контейнер для аппаратуры радиотехнической разведки (УКР-РТ), который создавался под Су-34, и контейнер радиоэлектронной разведки УКР-РЛ.

С УКР-РТ "Геофизика" внезапно появилась в ноябре 2023 года года над аэродромом "Раменское" под Москвой, то есть это ее второе появление в военном контексте. Тогда британская разведка предупредила: оккупанты могут использовать расконсервированный самолет для наблюдения за Украиной.

Россияне решили вернуть к работе М-55 "Геофизика" скорее для роли "летающей лаборатории", под испытание или отработку технических моментов с подвесными контейнерами с разведывательной аппаратурой, которые потом будут подвешиваться под самолеты тактической авиации ВКС РФ. Однако при этом не следует исключать момент, что через некоторое время оккупанты попытаются применить М-55 и для проведения демонстрационных полетов вблизи границы со странами-участниками НАТО, чтобы имитировать ведение разведки или действительно собирать необходимую разведывательную информацию,

– предполагают журналисты.

Как выглядит М-55 "Геофизика", которая может подниматься на 20 километров и залетать в стратосферу / Скриншоты 24 Канала

М-55 "Геофизика": что это за самолет

Россияне позиционируют "Геофизику" как самолет, отошедший от военных целей и служащий мирным исследованиям, – изучает слои атмосферы и экологии. И действительно: он дважды пересекал озоновую дыру, участвовал в исследованиях в Аргентине, на Сейшелах, в Арктике, установил ряд рекордов.

Существует две его версии: учебно-тренировочный М-55У и высотный самолет воздушного наблюдения (М-55 "Геофизика-2"). У России буквально пять таких самолетов.

В общей сложности самолет может находиться в воздухе до шести часов и имеет уникальные высотные характеристики. Конечно же, его разрабатывали для военных.

Первоначально М-55 должен был бороться с аэростатами-шпионами и американскими разведчиками U-2. Его долго разрабатывали (еще с 1960-х), а потом и вовсе отложили, поскольку на испытаниях погиб пилот. Первая версия самолета называлась М-17, ее опробовали в 1982 году.

Доработанное судно впервые поднялось в небо только в 1988 году как разведывательно-ударный комплекс. Этот одноместный самолет должен был использоваться для воздушной разведки и целеуказания ракетным комплексам "Искандер".

Но после распада СССР вместе с итальянцами самолет был доработан для научных нужд. В 2015 году говорилось, что "Геофизика" будет исследовать азиатские муссоны, а впоследствии она исчезла из виду. В 2017 году самолет был законсервирован.

На сайте завода упомянуто, что есть идея создать двухместный самолет и несколько модификаций для "экологического мониторинга и противоградовой защиты".

Реально уникальные: какие характеристики имеет самолет

"Геофизика" может взлетать на 20 километров и нести две тонны научной аппаратуры. Ей нужно около получаса, чтобы подняться на 20 километров, там она может пробыть час. А вот на высоте 17 километров спокойно может продержаться 6 часов.

С размахом крыла свыше 37 метров самолет может патрулировать 48 минут. Он способен мониторить сушу, воду, воздух, быть ретранслятором для радио- и телефонной связи.

Впрочем, М-55 сложен в управлении, к тому же в кабине пилота сильное давление – летчикам приходилось работать в специальном гермокостюме. Справиться с "Геофизикой" могли только очень искусные авиаторы.

Преемница А-50: что россияне пишут о "Геофизике"

Стратосфера начинается на высоте 11 километров. Гражданская авиация летает в среднем на высоте 10 километров.

Есть несколько публикаций, в которых оккупанты не скрывают своей радости от возможного возрождения самолета. И его серьезной модификации для ведения войны, в том числе создание бортового оборудования для российской тактической авиации.

Вероятно, самолет усилят системой радиотехнической разведки ELINT. Оккупанты надеются, что это будет "стратосферный разведывательный комплекс со стопроцентным поражением цели". И видят в "Геофизике" судьбу А-50, мол, на ее основе можно создать беспилотный самолет дальней радиолокационной слежки. Собственно, сейчас М-55 тестирует возможности несения разведконтейнеров на большой высоте.

Смогут ли россияне справиться с этим сложным самолетом и использовать его в войне против Украины и НАТО – вопрос открытый. Что произошло с А-50 – мы помним. "Геофизика" старая и ею трудно управлять, к тому же самолет одноместный. Если Воздушные силы решат приобщить ее пилота к когорте вечно летающих, ему придется несладко.