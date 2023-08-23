Не долетел 50 километров: самолет Пригожина упал недалеко от резиденции Путина

В России 23 августа упал бизнес-джет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он приземлился в 50 километрах от резиденции президента страны-террориста Владимира Путина.

Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 Канал. Вероятно, на борту самолета находился сам Пригожин.

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Самолет Пригожина упал за 50 километров до резиденции Путина

В МЧС рассказали, что авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино. Он расположен в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. В МЧС говорят, что все они погибли.

Падение самолета Пригожина: что известно

В Тверской области вечером 23 августа упал бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий владельцу ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Пока точно неизвестно, был ли сам Пригожин на борту. Однако в росавиации сообщили, что его имя было в перечне пассажиров. Кроме этого, на борту мог находиться Дмитрий Уткин – "правая рука" главаря вагнеровцев.

В ряде СМИ также сообщали, что самолет был сбит российской ПВО.

Позже российские каналы обратили внимание, что второй приватный борт Пригожина курсирует в небе над Москвой. Он летел вслед за тем, что разбился, но почему-то развернулся.

Следует заметить, что в конце июня Пригожин вместе с вагнеровцами предпринял неудачную попытку мятежа в России. После этого расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что через 6 месяцев Пригожин либо умрет, либо совершит новый мятеж.