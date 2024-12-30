В Штутгарте при посадке разбился самолет Cessna: что известно об аварии

В аэропорту Штутгарта во время посадки разбился маленький самолет. На борту находилось два человека, они получили травмы различной степени тяжести.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Spiegel. Происшествие произошло на выходных, в результате падения самолета пришлось остановить движение других судов в аэропорту.

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Почему разбился самолет в Штутгарте

Как сообщило издание, 77-летний пилот хотел посадить одномоторный Cessna в аэропорту, расположенном в Лайнфельден-Эхтердингене. В тот день над аэропортом был густой туман, который помешал пилоту удачно выполнить посадку.

Самолет по неизвестной причине врезался в ограждение и упал через несколько метров. В результате аварии судно разлетелось на несколько частей. Члены экипажа выжили, но травмировались.

По данным полиции, пилот получил легкие травмы, а 70-летний пассажир получил тяжелые травмы,

– сообщает издание.

В аэропорту продолжалась операция по спасению

После того как самолет разбился, в аэропорту прекратили полеты примерно на полтора часа. Самолеты отправлялись позже, некоторые из них были перенаправлены на другие аэропорты.

В аэропорту Штутгарта провели масштабную операцию, чтобы достать из самолета пилота и пассажира. Было привлечено 11 единиц техники и 23 работника пожарной службы, а также 7 спасательных машин и 15 спасателей.

Напомним, за последнее время это уже не первая авария, связанная с самолетами.