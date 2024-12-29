Вспышка крыла и серия взрывов: очевидцы рассказали о последних минутах самолета в Южной Корее

29 декабря в Южной Корее при посадке разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек. Выжить посчастливилось лишь двум.

Свидетели смертельной авиакатастрофы в юго-западном округе Южной Кореи Муан рассказали, что перед инцидентом видели пламя в двигателе реактивного самолета и слышали многочисленные взрывы, передает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News.

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Что говорят очевидцы об авиакатастрофе в Муане

Около 09:07 самолет авиакомпании Jeju Air вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки и столкнулся с ограждением в международном аэропорту Муан. Это произошло примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула.

На видео, которые показали местные телеканалы, видно, как самолет пытается приземлиться без развернутых шасси.

41-летний Ю Чжэ Йон, который останавливался в арендованном доме вблизи аэропорта, сказал, что видел искру на правом крыле самолета перед катастрофой.

"Я говорил своей семье, что с самолетом проблема, когда услышал громкий взрыв", – рассказал Ю.

Другой свидетель Чо поделился, что он гулял в 4,5 километра от аэропорта, когда произошла авария.

Я увидел, как самолет снижается, и подумал, что он собирается приземлиться, когда заметил вспышку света. Затем раздался громкий удар, за которым в воздухе появился дым, а потом я услышал серию взрывов,

– рассказал очевидец.

Другой свидетель, 70-летний Ким Йон Чхоль, сказал, что самолет не смог приземлиться с первой попытки, а перед катастрофой вернулся для еще одной попытки.

Ким вспомнил, что примерно за пять минут до аварии дважды слышал звук "металлического скрежета".

Сейчас считается, что причиной аварии могла быть неисправность шасси, поврежденного из-за столкновения с птицами.