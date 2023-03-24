Над Черным морем появились истребители и самолет-разведчик Британии

Над Черным морем зафиксирован пролет британского разведывательного самолета Boeing RC-135. Произошло это в пятницу, 24 марта.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. По состоянию на вечер британский самолет находился в западной части Черного моря. Его сопровождают сразу 2 британских истребителя Eurofighter Typhoon.

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В Минобороны Британии пока никак не комментировали такой шаг. Однако пролет британских самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем произошел на фоне инцидента со сбитием Россией американского дрона-разведчика.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Разработан и производится международной компанией Eurofighter GmbH. "Тайфун" первоначально создавался как истребитель завоевания преимущества в воздухе, но во время разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.



Самолет-разведчик Британии над Черным морем / Фото Flightradar24

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14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper в небе над черноморской акваторией. Минобороны США показало видео сбивания дрона, на котором зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо.

Во время повторной попытки он пролетел максимально близко к дрону, после чего одна из лопастей винта MQ-9 Reaper получила повреждение. США решили потопить дрон из-за повреждений.

Оккупанты впоследствии показала видео, на котором с помощью робота пытаются извлечь из моря обломки американского дрона. В то же время в США уверяют, что приложили усилия, чтобы в руки россиян не попала секретная информация.