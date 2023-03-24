Про це свідчать дані сервісу Flightradar. Станом на вечір британський літак був розташований у західній частині Чорного моря. Його супроводжують одразу 2 британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

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У Міноборони Британії поки що ніяк не коментували такий крок. Однак проліт британських літаків у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем стався на тлі інциденту зі збиттям Росією американського дрона-розвідника.

Довідка. Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH. "Тайфун" спочатку створювався як винищувач завоювання переваги в повітрі, але під час розробки та експлуатації він отримав можливість завдавати ударів по наземних цілях, перетворившись у багатоцільовий бойовий літак.



Літак-розвідник Британії над Чорним морем / Фото Flightradar24

Більше про збиття БпЛА MQ-9 Reaper

14 березня російський винищувач Су-27 збив американський дрон-розвідник MQ-9 Reaper в небі над чорноморською акваторією. Міноборони США показало відео збиття дрона, на якому зафіксовано, як російський Су-27 наближається до дрона та скидає паливо.

Під час повторної спроби він пролетів максимально близько до дрона, після чого одна з лопатей гвинта MQ-9 Reaper зазнала пошкодження. США вирішили потопити дрон через пошкодження.

Окупанти згодом показали відео, на якому за допомогою робота намагаються дістати з моря уламки американського дрона. Водночас у США запевняють, що доклали зусиль, аби до рук росіян не потрапила секретна інформація.