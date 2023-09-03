Прикрываются от "атак беспилотниками": россияне обложили шинами бомбардировщики в Энгельсе
Источник:Tatarigami_UA
Оккупанты придумывают всевозможные способы, чтобы защитить свою авиацию от "атак неизвестных беспилотников". Так, в сети появились фото, на которых видно, как россияне почти полностью обложили свои бомбардировщики шинами от автомобилей.
Об этом рассказал военный эксперт, волонтер Conflict Intelligence Team с псевдонимом Tatarigami_UA в соцсети Х, ранее известный как твиттер. Эти бомбардировщики расположены на печально известном аэродроме в городе Энгельс страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Россияне обложили свои самолеты шинами
На новых спутниковых снимках видно, что российская армия положила шины на крылья и верхнюю часть воздушного судна. Ту-95. Таким образом, оккупанты пытаются защититься от вероятных новых атак беспилотными летательными аппаратами по аэродромам страны-агрессорки.
Россияне обложили Ту-95 шинами / Фото с аккаунта @Tatarigami_UA в соцсети Х
Эксперт посмеялся над "инновацией" российских захватчиков и их намерениями "защитить стратегические бомбардировщики от беспилотников".
Похоже, что россияне все еще устанавливают шины на бомбардировщик. Новая бюджетная версия заменителя ERA (взрывная динамическая защита – 24 Канал) для российских воздушных сил?
– спрашивает он.
Вероятно, оккупанты будут применять такую "технологию" и на других самолетах / Фото с аккаунта @Tatarigami_UA в соцсети Х
Волонтер также отметил, что, скорее всего, такие "внедрения" не являются единичной инициативой. Поэтому оккупанты, вероятно, будут продолжать "покрывать" шинами свои бомбардировщики и на других аэродромах.
Атаки на российские аэродромы: последние новости
- Жители Псковской области в России жаловались о серии громких взрывов, раздавшихся ночью 30 августа. Впоследствии стало известно, что на аэродроме "Кресты" пострадали четыре грузовых транспортных самолета Ил-76.
- До этого оккупанты дважды жаловались об атаке на аэродром "Шайковка" Калужской области государства-агрессора. В результате российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который мог быть оснащен ракетами Х-101 и Х-555, получил значительные повреждения.
- Также журналисты издания Forbes подсчитали, что только за вторую половину августа наши защитники смогли уничтожить технику российской армии на 1,2 миллиарда долларов. Наибольшей утратой для захватчиков стала именно авиация.