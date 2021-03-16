Одномоторный легкий самолет упал в жилом районе города Пемброк-Пайнс неподалеку от Майами (Флорида, США). В самолете было два человека, оба погибли.

Семья же, которая ехала в автомобиле, к счастью, уцелела. Шокирующее видео катастрофы попало на запись камеры видеонаблюдения.

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Авиакатастрофа во Флориде 15 марта: что известно

В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида произошла авиакатастрофа. В понедельник, 15 марта, примерно в 15 часов легкий самолет упал прямо на дорогу в городке Пемброк-Пайнс – и врезался в автомобиль, которой как раз там ехал.

Два человека в самолете погибли на месте, двое (женщина с маленьким мальчиком), которые ехали в автомобиле, остались живы, но получили травмы и находятся в больнице.

О других пострадавших пока неизвестно, хотя на месте падения возник пожар. Также повреждены линии электропередачи.

По данным Федерального управления гражданской авиации, одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерял высоту вскоре после вылета из местного аэропорта Норт Перри. Правоохранители начали расследование инцидента.

Видео авиакатастрофы в Пемброк-Пайнс попало на камеру видеонаблюдения

Пирсинг! Самолет разбился в тихом районе #PembrokePines, в результате чего 2 человека погибли и 2 получили ранения.



Камера звонка в дверь запечатлела в понедельник 15 марта во второй половине дня момент, когда небольшой самолет врезался в автомобиль и загорелся. pic.twitter.com/EfHyTmwO69 - Miami Diario (@miami_diario) 16 марта 2021 г.

В 2021 году в мире уже случилось несколько похожих трагических падений самолетов