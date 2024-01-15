Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: что известно о "самолетопаде" РФ над Азовским морем 14 января

Украинские защитники вечером 14 января хорошо отработали по российским самолетам над акваторией Азовского моря. В конечном счете стало известно, что в результате атаки был уничтожен самолет А-50, а также поврежден Ил-22.

Сбивание этих воздушных судов вошло в историю как очередной "черный день" российской авиации. Все, что известно об поражении самолетов А-50 и Ил-22 – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Вой россиян понятен: какое значение имеет сбивание самолета А-50 и повреждение ИЛ-22.

Над Азовским морем сбили 2 российских самолета

Вечером 14 января в сети начали распространять информацию, что над Азовским морем наши военные успешно приземлили в Азовское море самолет А-50. Источники 24 Канала отметили, что бортовой номер А-50 был RF-50601.

Украинские СМИ, со ссылкой на собственные источники, отметили, что А-50 заступил на дежурство в районе временно оккупированной Кирилловки в Херсонской области около 21:10 – 21:15. И практически сразу его удалось сбить, из-за чего самолет исчез с радаров, а пилоты не отвечали на запросы тактической авиации.



Что известно о российском самолете А-50 / Инфографика 24 Канала

В то же время со сбитием А-50 журналисты сообщали и о том, что нашим защитникам удалось подбить двигатели самолета Ил-22. Впоследствии у сети появилась "запись", на которой можно услышать, как российский пилот просит об экстренной посадке в Анапе.

Это воздушное судно – воздушный командный пункт – осуществляло дежурство в районе Стрелкового. Его наши военные подбили вдоль побережья Азовского моря.

Уже утром Силы обороны обнародовали кадры предположительно последнего полета самолета А-50. На видео можно увидеть, что российское воздушное судно, очевидно, вылетело 14 января в послеобеденное время, ведь солнце уже начало заходить за горизонт, но еще не было слишком темно.

Силы обороны показали, вероятно, последний полет А-50 / Видео с телеграм-канала Сил обороны Юга Украины

В ВСУ и Воздушных силах подтвердили поражение самолетов

Уже утром 15 января командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на очередные потери в российской авиации. Офицер не раскрыл никакой информации, а запостил картинку, посвященную годовщине удара по многоэтажке в Днепре, в свой телеграм-канал. Именно 14 января 2023 года россияне ударили по многоэтажке в Днепре.

Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!

– написал командующий Воздушными силами.

Однако уже впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российского самолета А-50. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22,

– заявил главком.

В то же время в сети начало появляться фото якобы поврежденного самолета Ил-22, успевшего приземлиться в Анапе. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на него, заметив, что самолет сильно поврежден, и ремонт ему уже не поможет.



Российский самолет подбили в Приазовье / Фото из соцсети

Похоже, Ил-22 все-таки дотянул до Анапы. Живущий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит",

– говорится в сообщении военного.

Кроме того, Игнат отметил, что самолет горел, и среди экипажа есть раненые. Также представитель ВС выразил надежду на то, что среди оккупантов могут быть и 200-е.

В Воздушных силах уточнили, что приоритетной целью для украинских сил было именно уничтожение А-50. Командный воздушный пункт Ил-22 оказался приятным бонусом.

В Кремле нет информации о сбитии А-50 и Ил-22

Российские пропагандисты 15 января поймали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и решили спросить у него, знает ли он что-нибудь о "самолетопаде" с А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Он отметил, что ничего не знает о сбивании военных самолетов.

Нет, информации нет. Все-таки это тема, касающаяся хода специальной военной операции,

– сказал прихвостень Кремля.

Кроме того, он также послал российских пропагандистов уточнять информацию о повреждении или падении военных самолетов в министерстве обороны России. Таким образом, он перевел ответственность за комментарии на российское военное руководство.

Потеря самолетов будет иметь большое значение для россиян

По оценке журналистов Forbes, стоимость базовой версии А-50 составляет 330 миллионов долларов, модернизированной – около 500 миллионов долларов США. То есть, если самолет уничтожен, это самая дорогая потеря России после крейсера "Москва" (750 миллионов долларов США).

Сразу в день поражения начали говорить, что в России очень мало этих самолетов и еще меньше людей, умеющих на них работать.

"В общей сложности в России 16 самолетов А-50 разных конфигураций. В 2014-м она начала разрабатывать новую версию – А-100. Однако эта программа была заблокирована западными санкциями в сфере авиации и электроники. Вероятно, Россия больше не может производить или модернизировать эти авиационные комплексы", – пишет Forbes.

В то же время спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что из-за потери самолета А-50 враг может перенести запланированные удары по украинской территории на другое время. Ведь А-50 фактически был "глазами" россиян, которые помогали корректировать ракетные удары по Украине.