Будут и самолеты, и дальнобойное оружие, сейчас мы выходим на это решение, – военный обозреватель

Накануне прошла очередная встреча "Рамштайн". О передаче самолетов Украине там еще не объявили, но они будут, как и дальнобойное оружие.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. На самом деле первая ласточка по передаче Украине самолетов уже была.

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Украина получит самолеты и дальнобойное оружие

Мусиенко рассказал, что Украина получит самолеты и дальнобойное оружие. Решения об этом уже приняты. Для этого было приложено много усилий. Такой оптимизм построен на оживленных обсуждениях. На самом деле о самолетах мы говорим еще с сентября, было много работы, раундов обсуждения, в том числе и встречи "Рамштайн".

Сейчас мы выходим на это решение. Почему я так говорю? Когда мы слышим такие заявления от чиновников, в частности, от руководителя Пентагона Ллойда Остина, что Украина получит все необходимое для контрнаступления. Для переговоров с Западными партнерами следует пользоваться книгами о войне американского или британского авторства,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что во всех книгах, касающихся ведения войны со стороны НАТО, написано, что для успешного контрнаступления нужны дальнобойные ракеты либо воздушного, либо наземного базирования. Нужны также танки, бронетехника, а также поддержка с воздуха.

Мусиенко о том, что будут и самолеты, и дальнобойное оружие, потому что мы выходим сейчас на это решение: смотрите видео

Оружие для деоккупации Украины

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, танки, самолеты – это не наши прихоти. Это элементы реализации задач по деоккупации Украины. О передаче самолетов так просто не объявят после встречи "Рамштайн". Это может быть, например, во время визита Байдена в Польшу, поскольку это было с танками.

"Мы 20 января ждали решения, что оно будет объявлено от Германии, о поставках танков, но это произошло впоследствии. Произошло после того, как президент Байден объявил о передаче Abrams Украине. Также я думаю, что мы уже получили определенный прогресс, ведь США заявили, что не отрицают передачи самолетов F-16", – заметил Мусиенко.

Как он отметил, передача Patriot прошла также после того, как об этом объявил Байден. Поэтому сейчас Милли и Остин не просто так говорят о самолетах. Можно вспомнить, как США в октябре пообещали помочь построить систему ПВО Украины, и реализация этой стратегии продолжается до сих пор, когда другие страны также передают нам разные системы ПВО.

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