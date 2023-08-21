Предназначены для разных целей: какую роль могут выполнять F-16 на поле боя

Украина получит 61 самолет F-16 от Нидерландов и Дании. Роль истребителей на поле боя будет зависеть от размещенного на них вооружения.

Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, какие задачи могут выполнять самолеты F-16.

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"Боеспособность самолетов F-16 зависит от того, какое вооружение добавлено. Фактически F-16 – это хорошая летательная платформа, на которой размещают оружие разных типов", – отметил Федоров.

Какие задачи могут выполнять F-16: смотрите видео 24 Канала

Если F-16 оснастить ракетами "воздух – воздух", то они смогут перехватить воздушные цели противника. А если на самолетах разместить ракеты, предназначенные для ударов по наземным целям, они будут уничтожать вражескую технику и скопление личного состава на земле.

Украинские пилоты начали обучение на F-16

К началу войны в Украине было 124 боевых самолета разных типов. Сколько их теперь – неизвестно, но вместе с F-16 это станет мощной защитой нашего неба.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что определенное количество украинских пилотов, инженеров и техников приступили к обучению на самолетах F-16. Курс включает также изучение специализированного английского языка.

Учеба будет длиться минимум шесть месяцев. Однако о завершении сообщат инструкторы, когда увидят результат.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что учатся прежде всего молодые пилоты. В Великобританию отправили пилотов 2023 года выпуска, а в Швецию – 2016 года, но уже с боевым опытом.

Украина получит самолеты F-16: последние новости

В Reuters сообщили, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Ранее эти страны сделали соответствующий запрос.

Президент Владимир Зеленский 20 августа посетил Нидерланды. Там он узнал, что Украина получит 42 самолета западного образца. По его словам, это только начало.

В тот же день украинский президент ездил в Данию. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Мэтте Фредериксен стало известно о передаче Украине 19 самолетов.

– одномоторный многофункциональный легкий истребитель с шестиствольным авиационным орудием. Может разгоняться до 2178 километров в час и бить в радиусе 1800 километров в зависимости от модификации.