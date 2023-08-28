Главное – комплектация: на что будут способны F-16, которые получит Украина

На днях командующий силами армии США генерал Марк Милли заявил, что Украина уже в ближайшее время может получить истребители F-16. И несмотря на то, что точные сроки военный не указал, однако может говориться даже о нескольких ближайших месяцах.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. Он рассказал, чем могут быть оборудованы западные "птички" и как это поможет ВСУ на фронте.

Подробнее Американский F-16 или советский МиГ-29: почему Украине нужны западные самолеты

Появилась информация, что прямо сейчас проходит работа по поиску ветеранов воздушных сил в разных странах, которые согласились бы подписать контракт с Вооруженными Силами Украины и вступить в Интернациональный легион.

Насколько информация достоверна – сегодня трудно сказать, но такая информация была. Возможно, именно это и генерал Милли имел в виду,

– добавил Жданов.

Пилоты уже учатся

Заметим, что украинские пилоты не так давно только начали обучение на западных истребителях. По кратчайшему сроку их подготовка может составлять 3 – 4 месяца, предположил военный эксперт.

К тому же, еще в прошлом году США приняли законопроект о выделении 100 миллионов долларов на подготовку военных пилотов из Украины. Если учитывать, что переподготовка одного специалиста обходится примерно в 5 миллионов долларов, то, возможно, около 20 летчиков уже могут быть готовы, предположил Жданов.

Жданов о возможностях западных самолетов: смотреть видео

Чем могут быть оборудованы F-16

Следует понимать, что долгожданные истребители нового поколения F-16 являются лишь своеобразной авиационной платформой для высокоточного вооружения. И вместе с ними Украине крайне необходимы ракеты дальнего действия.

Жданов объяснил, даже если партнеры передадут Украине истребители модернизированные по системе "Блок 50", эта модель уже будет гораздо лучше российских самолетов типа Су-35.

Также у них будет более мощный бортовой радар и комплект вооружения, который могут брать в полезную нагрузку.

Если Украина получит самолеты модернизированные по системе "Блок 70", они смогут работать в тандеме с комплексами Patriot для закрытия украинского неба. Кроме того, эта модернизация имеет еще более широкую возможность использования боекомплекта.

Кто из партнеров уже согласился передать Украине F-16