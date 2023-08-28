Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він розповів, чим можуть бути обладнані західні "пташки" та, як це допоможе ЗСУ на фронті.

Детальніше Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

З'явилася інформація, що прямо зараз відбувається робота з пошуку ветеранів повітряних сил в різних країнах, які погодилися б підписати контракт зі Збройними Силами України і вступити у Інтернаціональний легіон.

Наскільки інформація є достовірною – сьогодні важко сказати, але така інформація була. Можливо, саме це й генерал Міллі мав на увазі,

– додав Жданов.

Пілоти вже навчаються

Зауважимо, що українські пілоти нещодавно лише розпочали навчання на західних винищувачах. За найкоротшим терміном, їх підготовка може складати 3 – 4 місяці, припустив військовий експерт.

До того ж ще минулого року США ухвалили законопроєкт про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів з України. Якщо враховувати, що перепідготовка одного спеціаліста обходиться приблизно у 5 мільйонів доларів, то, можливо, приблизно 20 льотчиків уже можуть бути готовими, припустив Жданов.

Жданов про можливості західних літаків: дивитися відео

Чим можуть бути обладнані F-16

Варто розуміти, що довгоочікувані винищувачі нового покоління F-16 є лише своєрідною авіаційною платформою для високоточного озброєння. І разом з ними Україні конче необхідні ракети дальньої дії.

Жданов пояснив, навіть якщо партнери передадуть Україні винищувачі модернізовані за системою "Блок 50", ця модель уже буде набагато кращою за російські літаки типу Су-35.

Також вони матимуть більш потужний бортовий радар і комплект озброєння, який можуть брати в корисне навантаження.

Натомість, якщо Україна отримає літаки модернізовані за системою "Блок 70", вони зможуть працювати в тандемі з комплексами Patriot для закриття українського неба. Крім того, ця модернізація має ще ширшу можливість до використання боєкомплекту.

Хто з партнерів уже погодився передати Україні F-16