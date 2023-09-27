Когда Украине предоставят F-16 и почему "затягивают с процессом": в Минобороны Нидерландов объяснили

Украина стремится поскорее получить западные истребители от партнеров типа F-16. В то же время приоритетной задачей является обучение наших пилотов.

Об этом рассказала министер обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она подчеркнула, что предоставление Украине истребителей F-16 зависит от множества различных факторов, передает 24 Канал.

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Когда Украина сможет получить истребители F-16

Нидерландская министр отметила, что не знает, сколько именно времени займет обучение украинских пилотов на этих самолетах. Поэтому партнеры оценивают сроки передачи истребителей от шести до восьми месяцев, что, по словам Оллонгрен, очень быстро по сравнению с тренировками, которые проводятся с пилотами обычно.

Фактическая поставка самолетов (Украине – 24 Канал) начнется где-то в следующем году,

– подчеркнула министерша.

Она также подчеркнула, что Нидерланды работают над созданием учебного центра наших пилотов в Румынии. Они надеются запустить процесс обучения там как можно скорее.

Почему передача западных истребителей происходит "так долго"

Оллонгрен отметила, что Нидерланды сейчас имеют важную возможность. Ведь страна совершает переход на истребители F-35.

"Именно по этой причине мы можем поставить F-16, как только мы осуществим переход. То же касается Норвегии и Дании, эти вещи требуют времени", – подчеркнула глава Минобороны Нидерландов.

Она также подчеркнула, что ее страна будет поддерживать украинцев столько, сколько потребуется. В частности, это касается снабжения оружием и боеприпасами.

Мы будем также работать над усилением их Вооруженных Сил, потому что после того, как мир будет, Россия никуда не денется,

– добавила министерша.

Она подчеркнула, что российских солдат сначала надо победить, а уже потом Украина должна быть в безопасности как важный партнер Нидерландов.

Что говорят о "усталости от войны" в Нидерландах

Глава Минобороны Нидерландов подчеркнула, что в стране слышат заявления о понижении помощи Украине. Такие нарративы их непременно беспокоят.

"Я думаю, мы все должны осознавать тот факт, что россиян нужно остановить. Ведь это не просто региональный конфликт между Украиной и Россией, это ядерное государство, союзник Китая. Поэтому это беспокоит всех нас как в Европе, так и в Соединенных Штатах", – добавила она.

Оллонгрен рассказала, что Украина не сможет вести войну без поддержки стран Запада. Поэтому важно, чтобы все сохраняли единство и продолжали находить бюджет, оружие, боеприпасы для поддержки Украины столько, сколько потребуется.

Как проходит обучение украинских пилотов на F-16