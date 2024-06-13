Генерал США ответил, есть ли нехватка мест для обучения украинских пилотов на F-16

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун отреагировал на информацию о якобы недостатке мест для обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Американский генерал отметил, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом Чарльз Браун сказал на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины,"Рамштайн-23". Это заседание проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, передает 24 Канал.

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Какова ситуация с местами для обучения пилотов на F-16

Журналисты спросили американского генерала, соответствует ли действительности информация, что в США нет дополнительных мест для обучения 30 украинских пилотов на истребителях F-16.

В этом контексте Браун напомнил, что ранее была создана Коалиция возможностей по развитию Воздушных сил Украины, чтобы передать Украине истребители четвертого поколения. Соединенные Штаты, как сказал генерал, являются одной из стран-соучредителей этой коалиции.

Не только мы помогаем обучать их пилотов. Есть другие страны, которые поддерживают обучение. Поэтому, существуют возможности для обучения в США и в некоторых странах-партнерах в рамках этой Коалиции возможностей,

– объяснил Браун.

Американский офицер также отметил, что ведется подготовка не только пилотов, но и специалистов по техническому обслуживанию. Поэтому США вместе с партнерами усердно работают, чтобы обеспечить получение украинцами того, что нужно.

"И цель заключается в том, чтобы доставить эти F-16 этим летом", – подчеркнул генерал США.

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