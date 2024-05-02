Имеют интересные компоненты, – авиационный эксперт предположил пользу самолетов из Казахстана
По сообщению Kyiv Post, США закупили, вероятно для Украины, в Казахстане самолеты советского производства. Компоненты из них могут заинтересовать нашу страну.
Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что по условиям тендера страна, которая закупит самолеты должна их разобрать. Именно самолеты того типа, которые имеет Казахстан помогут Украине в войне.
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Условия тендера
По словам авиационного эксперта, говорится о более сотни самолетов. В основном – это МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. Состояние этих самолетов является не лучшим, потому что они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации или даже восстановлению.
Первый тендер был объявлен в 2023 году, однако продажа самолетов не состоялась. Уже во втором тендере было указано, что компания, которая его выиграет должна разобрать самолеты на определенные части и переделать. Основное условие – сделать это на территории воинских частей, где они расположены.
Самолеты были разбросаны по трем воинским частям. Почти половина была в пределах одной авиабазы,
– отметил Долинце
Польза самолетов Украине
Как раз какие-то из компонентов, по мнению авиационного эксперта, могут передать Украине. Конечно, что определенная часть оборудования будет или устаревшей, или нерабочей.
Вместе с тем могут быть компоненты, которые интересны различным странам, в которых до сих пор находятся на вооружении самолеты МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. В этих компонентах может быть заинтересована Украина для восстановления или поддержки той авиатехники, которая остается в строю,
– подчеркнул Долинце.
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