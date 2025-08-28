Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Самборского горрайонного суда Львовской области.

Смотрите также В Ужгороде в ТЦК забрали экс-полицейского, который помог ветерану в конфликте с военкоматом

Что известно о гибели в военной части на Львовщине?

Полицейские Самборского районного управления начали уголовное производство из-за обнаруженного тела военного в части ВСУ во Львовской области. Мертвого мужчину нашли 14 августа в помещении городка служебных собак одного из подразделений. На теле военнослужащего было огнестрельное ранение головы в районе лба. Вероятно, он застрелился.

Известно, что военнослужащий служил в части по контракту. По решению суда, на вещи, которые нашли у убитого военного, наложен арест. Речь идет о мобильном телефоне, автомат Калашникова калибра 7,62 мм, магазин к автомату с патронами 7,62 мм калибра; гильзу и деформированную пулю от патрона.

В комментарии Общественному исполняющая обязанности начальника отдела коммуникации полиции Львовской области Алина Подрейко рассказала, что правоохранители по данному факту будут расследовать умышленное убийство с пометкой "Самоубийство".

Последние новости о смерти и скандалы, связанные с военными