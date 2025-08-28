Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Самборского горрайонного суда Львовской области.
Что известно о гибели в военной части на Львовщине?
Полицейские Самборского районного управления начали уголовное производство из-за обнаруженного тела военного в части ВСУ во Львовской области. Мертвого мужчину нашли 14 августа в помещении городка служебных собак одного из подразделений. На теле военнослужащего было огнестрельное ранение головы в районе лба. Вероятно, он застрелился.
Известно, что военнослужащий служил в части по контракту. По решению суда, на вещи, которые нашли у убитого военного, наложен арест. Речь идет о мобильном телефоне, автомат Калашникова калибра 7,62 мм, магазин к автомату с патронами 7,62 мм калибра; гильзу и деформированную пулю от патрона.
В комментарии Общественному исполняющая обязанности начальника отдела коммуникации полиции Львовской области Алина Подрейко рассказала, что правоохранители по данному факту будут расследовать умышленное убийство с пометкой "Самоубийство".
Последние новости о смерти и скандалы, связанные с военными
В Ровенском областном ТЦК и СП умер задержанный военнослужащими Виталий Сахарук. Мужчина согласился поехать в ТЦК, откуда его отправили на пункт сбора для отправки в военный учебный центр. Там мужчине стало плохо. Врачи прибыли на помощь Виталию, однако спасти его не успели. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности. В ТЦК добавили, что на теле мобилизованного признаков насилия не обнаружено.
В Черкасской области погиб 41-летний руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгений Кушнир. Он выпрыгнул из автомобиля, когда его везли в учебный центр ВСУ. В результате полученных травм мужчина погиб. Служащие ТЦК оказали ему первоочередную помощь, однако Евгений Кушнир умер позже в больнице.