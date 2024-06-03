Существенно изменит характер боев: каких ударов по России ждать в ближайшее время

Если Украине таки позволят применять ракеты Storm Shadow/SCALP по территории России, то это станет проблемой для оккупантов. Но, конечно, это полностью не защитит наши регионы от российских обстрелов.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что для кардинального изменения ситуации на фронте нужен системный подход. Один инструмент не сможет полностью все перевернуть.

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Как защитить Украину от обстрелов

Как отметил Самусь, известно, что дальность поражения ракеты Storm Shadow составляет около 250 километров. Понятно, что Украина не сможет бить на такое расстояние по территории России, ведь тогда самолетам пришлось бы подлететь прямо к линии границы.

Наш самолет не сможет приближаться к границе. Это опасно с точки зрения ПВО. Можно бить по военным объектам на 200 километров. Но этого все-таки мало, чтобы уберечься от российских КАБов,

– сказал Самусь.

Российские оккупанты могут размещать самолеты, которые скидывают КАБы, на аэродромах за 300 – 400 километров от линии фронта. Туда пока Украина не достанет дальнобойными ракетами.

Для защиты от российских КАБов нужны истребители F-16, зенитные ракетные комплексы Patriot. Сюда же стоит добавить самолеты ASC 890, которые получит Украина. При условии достаточного количества этих средств можно было бы оттеснить российскую авиацию далеко от линии фронта. И это существенно изменит характер боев.

Удары по России: кратко