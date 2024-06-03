Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що для кардинальної зміни ситуації на фронті потрібен системний підхід. Один інструмент не зможе повністю все перевернути.

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Як захистити Україну від обстрілів

Як наголосив Самусь, відомо, що дальність ураження ракети Storm Shadow становить близько 250 кілометрів. Зрозуміло, що Україна не зможе бити на таку відстань по території Росії, адже тоді літакам довелося б підлетіти прямо до лінії кордону.

Наш літак не зможе наближатися до кордону. Це небезпечно з точки зору ППО. Можна бити по військових об'єктах на 200 кілометрів. Але цього все-таки замало, аби вберегтися від російських КАБів,

– сказав Самусь.

Російські окупанти можуть розміщувати літаки, які скидають КАБи, на аеродромах за 300 – 400 кілометрів від лінії фронту. Туди поки що Україна не дістане далекобійними ракетами.

Для захисту від російських КАБів потрібні винищувачі F-16, зенітні ракетні комплекси Patriot. Сюди ж варто додати літаки ASC 890, які отримає Україна. За умови достатньої кількості цих засобів можна було б відтіснити російську авіацію далеко від лінії фронту. І це суттєво змінить характер боїв.

Удари по Росії: коротко