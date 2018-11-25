Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
Незначительные скидки в Черную пятницу в Украине вызвали волну шуток в соцсетях. Ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили "ляп" в популярном клипе группы Kazka "Плакала". Дрались и валялись в грязи: драка киевских коммунальщиков насмешила сеть.
Черная пятница по-украински
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Главная распродажа года, Черная пятница, 23 ноября состоялась в Украине. Американский праздник является достаточно новым явлением в Украине. Если в США в этот день можно действительно поймать удачу за хвост и "добыть" необходимую вещь с огромной скидкой, то в Украине – наоборот даже заплатить за свою покупку больше.
Нынешняя Черная пятница в Украине отличилась большими очередями в магазинах, незначительными скидками и забавными мемами, посвященными этому событию, в соцсетях.
Черная пятница в Украине
Черная пятница в Украине
Заплакала и снова... не фиалка расцвела
Всего два месяца назад украинская группа KAZKA презентовала видеоклип на песню "Плакала", который набрал около 56 миллионов просмотров. Кроме того, песня попала в Топ-10 популярных песен международного чарта Shazam. Однако ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили "ляп" в новом видео.
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Припев песни начинается со слов "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Но ученые заявили, что на экраны попала "немножко не та фиалка".
Звездой клипа стала сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не принадлежит к семье фиолетовых! Она представляет геснериевых, виды которых не растут в диком состоянии в Украине,
– отмечается в сообщении.
Так, по словам биологов, сенполия растет в Африке, а встретить ее можно вблизи водопадов и рек Танзании и Кении.
Смотрите видео: группа Kazka – "Плакала"
Эпическая битва коммунальщиков в Киеве
В Киеве конфликт коммунальщиков перерос в стычку на разобранном дорожном полотне. Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили драку, во время которой повалялись в грязи.
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Это надо видеть! Среди коммунальщиков разгорелись настоящие страсти и они решили положить не асфальт, а друг друга. Начистили друг другу морды, повалялись в грязи и – за работу. Теперь понятно, почему улицы ремонтируются через одно место и с перекошенными рожами,
– пишут люди под видео.
На ролике видно, что двух коммунальщиков разнял третий. После этого мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.
Смотрите видео: в Киеве коммунальщики устроили драку