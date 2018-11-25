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      Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      Незначительные скидки в Черную пятницу в Украине вызвали волну шуток в соцсетях. Ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили "ляп" в популярном клипе группы Kazka "Плакала". Дрались и валялись в грязи: драка киевских коммунальщиков насмешила сеть.

      Черная пятница по-украински

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      Главная распродажа года, Черная пятница, 23 ноября состоялась в Украине. Американский праздник является достаточно новым явлением в Украине. Если в США в этот день можно действительно поймать удачу за хвост и "добыть" необходимую вещь с огромной скидкой, то в Украине – наоборот даже заплатить за свою покупку больше.

      Нынешняя Черная пятница в Украине отличилась большими очередями в магазинах, незначительными скидками и забавными мемами, посвященными этому событию, в соцсетях.

      чорна п'ятниця в Україні

      Черная пятница в Украине

      знижки чорна п'ятниця в Україні

      Черная пятница в Украине

      Заплакала и снова... не фиалка расцвела

      Всего два месяца назад украинская группа KAZKA презентовала видеоклип на песню "Плакала", который набрал около 56 миллионов просмотров. Кроме того, песня попала в Топ-10 популярных песен международного чарта Shazam. Однако ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили "ляп" в новом видео.

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      Припев песни начинается со слов "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Но ученые заявили, что на экраны попала "немножко не та фиалка".
      Звездой клипа стала сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не принадлежит к семье фиолетовых! Она представляет геснериевых, виды которых не растут в диком состоянии в Украине,
      – отмечается в сообщении.

      Так, по словам биологов, сенполия растет в Африке, а встретить ее можно вблизи водопадов и рек Танзании и Кении.

      Смотрите видео: группа​ Kazka – "Плакала"

      Эпическая битва коммунальщиков в Киеве

      В Киеве конфликт коммунальщиков перерос в стычку на разобранном дорожном полотне. Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили драку, во время которой повалялись в грязи.

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      Это надо видеть! Среди коммунальщиков разгорелись настоящие страсти и они решили положить не асфальт, а друг друга. Начистили друг другу морды, повалялись в грязи и – за работу. Теперь понятно, почему улицы ремонтируются через одно место и с перекошенными рожами,
      – пишут люди под видео.

      На ролике видно, что двух коммунальщиков разнял третий. После этого мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.

      Смотрите видео: в Киеве коммунальщики устроили драку

      Теги: Курьезные новости Мемы
      Источник: 24 Канал
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