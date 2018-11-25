Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka

Незначительные скидки в Черную пятницу в Украине вызвали волну шуток в соцсетях. Ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили "ляп" в популярном клипе группы Kazka "Плакала". Дрались и валялись в грязи: драка киевских коммунальщиков насмешила сеть.

Черная пятница по-украински

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Главная распродажа года, Черная пятница, 23 ноября состоялась в Украине. Американский праздник является достаточно новым явлением в Украине. Если в США в этот день можно действительно поймать удачу за хвост и "добыть" необходимую вещь с огромной скидкой, то в Украине – наоборот даже заплатить за свою покупку больше.

Нынешняя Черная пятница в Украине отличилась большими очередями в магазинах, незначительными скидками и забавными мемами, посвященными этому событию, в соцсетях.

Я хотів купити одну річ.Цікавився ціною, дивиіся чи її не продали до чорної пятниці.Ціна жо чорної пятниці її була 600грн .Отжк чорна пятниця, я йду у бутік, цікавлюся знижкою-15% .Незначна , але знижка, перепитуюсь ціну зі знижко, і ступор .ціна таж, що до пятниці. — Wlodzimerz (@Wlodzimerz39) 24 листопада 2018 р.

чорна пятниця по українськи - це ще той сміх — Ростік Кауфман (@milner_ua) 23 листопада 2018 р.

Черная пятница в Украине

Черная пятница в Украине

Заплакала и снова... не фиалка расцвела

Всего два месяца назад украинская группа KAZKA презентовала видеоклип на песню "Плакала", который набрал около 56 миллионов просмотров. Кроме того, песня попала в Топ-10 популярных песен международного чарта Shazam. Однако ученые Национального научно-природоведческого музея НАН Украины заметили "ляп" в новом видео.

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Припев песни начинается со слов "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Но ученые заявили, что на экраны попала "немножко не та фиалка".

Звездой клипа стала сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не принадлежит к семье фиолетовых! Она представляет геснериевых, виды которых не растут в диком состоянии в Украине,

– отмечается в сообщении.

Так, по словам биологов, сенполия растет в Африке, а встретить ее можно вблизи водопадов и рек Танзании и Кении.