Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця по-українськи та ляп у кліпі Kazka

Незначні знижки під час Чорної п'ятниці в Україні викликали хвилю жартів у соцмережах. Вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили "ляп" у популярному кліпі групи Kazka "Плакала". Билися та валялися у грязюці: бійка київських комунальників насмішила мережу.

Чорна п'ятниця по-українськи

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Головний розпродаж року, Чорна п'ятниця, 23 листопада відбувся в Україні. Американське свято є досить новим явищем в Україні. Якщо у США у цей день можна й справді впіймати удачу за хвіст та "вполювати" необхідну річ із велетенською знижкою, то в Україні – навпаки навіть заплатити за свою покупку більше.

Цьогорічна Чорна п'ятниця в Україні відзначилася чималими чергами у магазинах, незначними знижками та кумедними мемами, присвяченими цій події, у соцмережах.

Я хотів купити одну річ.Цікавився ціною, дивиіся чи її не продали до чорної пятниці.Ціна жо чорної пятниці її була 600грн .Отжк чорна пятниця, я йду у бутік, цікавлюся знижкою-15% .Незначна , але знижка, перепитуюсь ціну зі знижко, і ступор .ціна таж, що до пятниці. — Wlodzimerz (@Wlodzimerz39) 24 листопада 2018 р.

чорна пятниця по українськи - це ще той сміх — Ростік Кауфман (@milner_ua) 23 листопада 2018 р.



Чорна п'ятниця в Україні



Чорна п'ятниця в Україні

Заплакала і знов... не фіалка розцвіла

Лише два місяці тому український гурт KAZKA презентував відеокліп на пісню "Плакала", який набрав близько 56 мільйонів переглядів. Крім того, пісня потрапила у Топ-10 популярних пісень міжнародного чарту Shazam. Однак вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили "ляп" у новому відео

Приспів пісні розпочинається зі слів "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Але вчені заявили, що на екрани потрапила "трішки не та фіалка".