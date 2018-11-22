15:07
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Росії водіям "Яндекс.Таксі" більше не дозволять вішати ікони та чотки в салоні

      15 Читать новость на русском
      У Росії водіям "Яндекс.Таксі" більше не дозволять вішати ікони та чотки в салоні

      У російському сервісі "Яндекс.Таксі" список правил поповнився незвичним пунктом – забороною розвішувати у салоні особисті речі, як то ікони та чотки.

      Відтепер водії зобов'язаний мати під рукою зарядний пристрій для смартфонів, питну воду, серветки і губку для взуття, йдеться на сайті служби

      Читайте також:  В Італії оштрафували 5-річну дитину за перевищення швидкості на самокаті

      Але жодні інші особисті речі – ікони, чотки, їжа, іграшки і цигарки – не мають бути виставленними на загал у салоні. Також не можна використовувати накладки і чохли для сидіння, накривати їх газетами і ковдрами. 


      У "Яндекс.Таксі" заборонили релігійну атрибутику

      Зауважимо, що нововведення наразі стосуються тільки автомобілів бізнес- і преміум-класу. Їх запроводили на прохання самих клієнтів, переконують у сервісі.

      Депутат Держдуми Віталій Мілонов, відомий своїми гомофобними і псевдорелігійними заявами, пообіцяв написати заяву на "Яндекс.Таксі" у прокуратуру.

      Це не образа почуттів віруючих, це порушення конституційних прав людини. Тому що там прописано — свобода віросповідання. І чотки, і ікони нікому не заважають. Якщо водій, наприклад, мусульманин, мене це аж ніяк не бентежить. Навпаки, може, навіть і краще. Гірше, якщо у нього там портрет якогось співака Ел Джея. Це точно не можна. Якщо це підтвердиться, напишу в прокуратуру лист зі скаргою на "Яндекс", щоб відреагували, залучили до відповіді за дискримінаційні речі,
      — заявив політик-популіст.

      Теги: Курйозні новини Новини Росії Авто
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      сьогодні , 14:55 KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      Євгенія Мазур 358
      Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      сьогодні , 14:10 Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      Яніна Ткачук 983
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 1157
      Фейковая победа
      сьогодні , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 334
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      сьогодні , 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      6863
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук