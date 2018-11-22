У Росії водіям "Яндекс.Таксі" більше не дозволять вішати ікони та чотки в салоні

У російському сервісі "Яндекс.Таксі" список правил поповнився незвичним пунктом – забороною розвішувати у салоні особисті речі, як то ікони та чотки.

Відтепер водії зобов'язаний мати під рукою зарядний пристрій для смартфонів, питну воду, серветки і губку для взуття, йдеться на сайті служби.

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Але жодні інші особисті речі – ікони, чотки, їжа, іграшки і цигарки – не мають бути виставленними на загал у салоні. Також не можна використовувати накладки і чохли для сидіння, накривати їх газетами і ковдрами.



У "Яндекс.Таксі" заборонили релігійну атрибутику

Зауважимо, що нововведення наразі стосуються тільки автомобілів бізнес- і преміум-класу. Їх запроводили на прохання самих клієнтів, переконують у сервісі.

Депутат Держдуми Віталій Мілонов, відомий своїми гомофобними і псевдорелігійними заявами, пообіцяв написати заяву на "Яндекс.Таксі" у прокуратуру.

Це не образа почуттів віруючих, це порушення конституційних прав людини. Тому що там прописано — свобода віросповідання. І чотки, і ікони нікому не заважають. Якщо водій, наприклад, мусульманин, мене це аж ніяк не бентежить. Навпаки, може, навіть і краще. Гірше, якщо у нього там портрет якогось співака Ел Джея. Це точно не можна. Якщо це підтвердиться, напишу в прокуратуру лист зі скаргою на "Яндекс", щоб відреагували, залучили до відповіді за дискримінаційні речі,

— заявив політик-популіст.