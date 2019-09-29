Самые смешные мемы недели: Моника Зеленски, величайший лидер настоящего и что не так с Мендель

Президент Зеленский наведался в США в разгар "украинского скандала" и стал Моникой Зеленски. Кстати, нашего гаранта, который причастен к объявлению процедуры импичмента Трампу, близкое окружение называет не иначе, как "одним из величайших лидеров современности". А вот спикер Зеленского, Юлия Мендель, на этой неделе стала почти такой же звездой сети, как ее шеф: достаточно было помахать кулаками.

Эта неделя была богатой различными событиями, неожиданными скандалами и странными ситуациями. В соцсетях внимательно за этим всем следили и отражали в народном творчестве. Что смешило сеть на этот раз – смотрите дальше.

Моника Зелински в США

Президент Зеленский с официальным визитом посетил США. Там он выступил с речью на Генассамблее ООН и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Правда, визит украинской делегации в США проходил на фоне громкого скандала, который спровоцировал телефонный разговор Зеленского-Трампа.

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Наговорили лидеры много: о недостаточной помощи, которую Евросоюз оказывает Украине, о своих людях при власти и, самое главное, – об уголовном расследовании дела в отношении сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах в США – Джо Байдена. Все это привело к тому, что в США начали процедуру импичмента Трампу. Подробнее о скандалах, интригах и расследованиях в этом скандале – читайте на сайте 24 канала.

До этого в истории США уже возникало громкое дело, которое спровоцировало процедуру импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Касалось оно сексуального скандала с Моникой Левински. В соцсетях объединили две ситуации и теперь в шутку называют президента Зеленского – Моникой Зеленски.

А как сеть реагировала на американские перипетии и участие в них Зеленского – дальше.

















Моника Зеленски – так начали величать Зеленского после скандала/ Соцсети Моника Зеленски – так начали величать Зеленского после скандала/ Соцсети

Зеленскому также примерили образ Греты Тунберг.



Зеленский в образе юной эко-активистки Греты Тунберг Зеленский в образе юной эко-активистки Греты Тунберг

Сама встреча Трампа и Зеленского тоже выглядела странной. Украинский лидер выглядел несколько испуганным, это сразу заметили в сети.



Зеленский во время встречи с Трампом: ожидания и реальность>

Больше шуток о телефонном скандале:

















Один из величайших лидеров современности

На встрече по урегулированию конфликта на Донбассе в Офисе Президента активистам и блогерам рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский – один из "величайших лидеров мира".

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Это сказал помощник президента Андрей Ермак. Конечно, такое заявление не могли пропустить мимо ушей соцсети.



После скандала с Трампом

Коли ти найвеличніший лідер у світі pic.twitter.com/CUTZ6HstYi — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) 27 сентября 2019 г.

Коли думав, що ти найвеличніший лідер світу (с)(тм), а ти просто посміховисько pic.twitter.com/bkkMNn9RBi — Атиповий Атипун (@atipovyiUkr) 28 сентября 2019 г.

Було / Стало

Найвеличніший лідер з лідерів світу он там внизу, зліва. pic.twitter.com/ZympmkBwY6 — Іринка (@irynka08) 27 сентября 2019 г.

Найвеличніший лідер світу pic.twitter.com/DluAOtdWdb — Джизус та Діва Моніка (@jaxx_vb) 26 сентября 2019 г.

Щось невеселий наш найвеличніший. У 95-му кварталі був набагато жвавішим pic.twitter.com/523mWVKd6i — Баба і кіт (@babaikit) 26 сентября 2019 г.

«А ви ніколи не думали про те, що наш президент найвеличніший лідер світу?» pic.twitter.com/G2Ow3e0Eki — Πραβдοργδ (@ChopperWatte) 26 сентября 2019 г.

Сміялися із культу особи в і не помітили як в самій Україні проживає купа біомаси, якій тільки те й потрібно, що "найвеличніший в світі лідер". Та це вже не Скрепостан — це Північна Корея. pic.twitter.com/WF2lHtVcUU — Євгеній Шпаргало (@EugeneShpargalo) 24 сентября 2019 г.

Бабуся жаліється, що пенсія мала, а субсидію забрали, на їжу не вистачає.

Голос з ОПи(офісу преЗедента), - а ви знаєте, що наш презЕдент найвеличніший лідер світу. — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) 22 сентября 2019 г.

RT @jozefkneht1: Ось так,на думку американських ЗМІ виглядає найвеличніший лідер світу. Говорити не мішки тягати. Свою велич потрібно підтверджувати справами, а не словами Єрмака. #Земоніка pic.twitter.com/U2mTasMBqj — RoS (@Rostyslav) 29 сентября 2019 г.

Как ни крути найвеличніший лідер світу - одним разговором скинул президента США. Ёб твою мать, за что нам этот позор. — Шалена бджілка (@lenivchick) 25 сентября 2019 г.

Скандал с Мендель

Представитель Зеленского Юлия Мендель влипла в новый скандал: она с силой оттолкнула от гаранта журналиста, когда тот пытался задать ему вопрос.

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Это спровоцировало волну возмущения среди украинцев.

Мендель подрабатывает вышибалой: отталкивает журналистов от Вовки. Шоп не обидели бубочку, наверное.. — Кузькина Мать (@MotherOfKuzka) 29 сентября 2019 г.

Выпускайте Мендель, масика обижают! — Buzz Лягушкис (@pribambasss) 29 сентября 2019 г.

теперь ясно зачем моника зелински водит с собой юльку мендель - правило страшной подруги никто не отменял — Portobello (@missy_porto) 29 сентября 2019 г.

Боятись не потрібно. Мендель не срачка і не сверблячка, а проста, Коломойського, маленька собачка. pic.twitter.com/tHUZEEEKCY — Ilija k 25%=1/4 (@Ilijak5) 29 сентября 2019 г.

Мендель была пресс-секретарем

а стала пресс-комиссаром?? — Ледокоин Гетьмана (@KOTHAKyXHE) 29 сентября 2019 г.

нова державна нагорода «Мендель» – присвоюється громадянам України за проявлений героїзм під час порятунку президента від журналістів pic.twitter.com/oLX4ryKDU0 — київський тремпель імені Тараса Шевченка (@grekhov) 28 сентября 2019 г.





Скандал с Мендель: как все было на самом деле



В сети шутят: от пресс-секретаря до пресс-офицера один шаг



От российских журналистов Мендель Зеленского так не защищает