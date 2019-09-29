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      Самые смешные мемы недели: Моника Зеленски, величайший лидер настоящего и что не так с Мендель

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      Самые смешные мемы недели в Украине
      Самые смешные мемы недели в Украине / Коллаж 24 канала

      Президент Зеленский наведался в США в разгар "украинского скандала" и стал Моникой Зеленски. Кстати, нашего гаранта, который причастен к объявлению процедуры импичмента Трампу, близкое окружение называет не иначе, как "одним из величайших лидеров современности". А вот спикер Зеленского, Юлия Мендель, на этой неделе стала почти такой же звездой сети, как ее шеф: достаточно было помахать кулаками.

      Эта неделя была богатой различными событиями, неожиданными скандалами и странными ситуациями. В соцсетях внимательно за этим всем следили и отражали в народном творчестве. Что смешило сеть на этот раз – смотрите дальше.

      Моника Зелински в США

      Президент Зеленский с официальным визитом посетил США. Там он выступил с речью на Генассамблее ООН и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Правда, визит украинской делегации в США проходил на фоне громкого скандала, который спровоцировал телефонный разговор Зеленского-Трампа.

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      Наговорили лидеры много: о недостаточной помощи, которую Евросоюз оказывает Украине, о своих людях при власти и, самое главное, – об уголовном расследовании дела в отношении сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах в США – Джо Байдена. Все это привело к тому, что в США начали процедуру импичмента Трампу. Подробнее о скандалах, интригах и расследованиях в этом скандале – читайте на сайте 24 канала.

      До этого в истории США уже возникало громкое дело, которое спровоцировало процедуру импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Касалось оно сексуального скандала с Моникой Левински. В соцсетях объединили две ситуации и теперь в шутку называют президента Зеленского – Моникой Зеленски.

      А как сеть реагировала на американские перипетии и участие в них Зеленского – дальше.


      Зеленский мемы
      Зеленский
      Зеленский мемы
      Зеленский
      Зеленский
      Моника Зеленски

      Моника Зеленски – так начали величать Зеленского после скандала/ Соцсети

      Зеленскому также примерили образ Греты Тунберг.


      Зеленский в образе юной эко-активистки Греты Тунберг

      Сама встреча Трампа и Зеленского тоже выглядела странной. Украинский лидер выглядел несколько испуганным, это сразу заметили в сети.

      Зеленський
      Зеленский во время встречи с Трампом: ожидания и реальность>

      Зеленский Трамп

      Больше шуток о телефонном скандале:








      Один из величайших лидеров современности

      На встрече по урегулированию конфликта на Донбассе в Офисе Президента активистам и блогерам рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский – один из "величайших лидеров мира".

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      Это сказал помощник президента Андрей Ермак. Конечно, такое заявление не могли пропустить мимо ушей соцсети.

      Зеленський
      После скандала с Трампом

      Скандал с Мендель

      Представитель Зеленского Юлия Мендель влипла в новый скандал: она с силой оттолкнула от гаранта журналиста, когда тот пытался задать ему вопрос.

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      Это спровоцировало волну возмущения среди украинцев.

      Мендель

      Скандал с Мендель: как все было на самом деле

      Мендель
      В сети шутят: от пресс-секретаря до пресс-офицера один шаг


      От российских журналистов Мендель Зеленского так не защищает


      Хм...совпадение?
       

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      Теги: Владимир Зеленский Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Мемы Сеть Курьезные новости Юлия Мендель
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