Самый главный успех – это окончание войны, – Зеленский сказал, как можно давить на Россию

Владимир Зеленский заявил, что мы передадим следующим поколениям эффективный механизм имплементации устава ООН. И коммюнике, которое приняли на Саммите мира, в полной мере отражает намерения Украины.

Президент Украины по итогам Глобального саммита мира заявил, что важно, чтобы все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины. Ведь без этого не будет длительного мира, пишет 24 Канал.

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Украинский лидер заявил, что после саммита согласовали продолжить совместную работу на более техническом уровне. В частности, на уровне советников и министров в формате специальных встреч под лидерством или солидерством стран.

Что сказал Зеленский о мире

Президент Украины по завершению Саммита мира в Швейцарии на пресс-конференции заявил, что мы не хотим мира "за кулисами".

Мы хотим справедливого, длительного мира, который базируется исключительно на международном праве, Уставе ООН и уважении к жизни людей,

– заявил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил за этот успех, однако объяснил, что самый главный успех для нас, если можно так сказать – это завершение войны.

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Президент Украины сказал, что давить на Россию, чтобы она завершила войну, можно двумя путями.

Первый путь – дипломатический. Это саммит мира, потом встречи, совместный план. Это этот путь,

– объяснил Зеленский.

По его словам, вторым путем является крепкая оборона, крепкая армия, крепкий украинский солдат на поле боя, который защищает свою семью и государство.

Коротко об итогах Саммита мира