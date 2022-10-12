Пока на "мобиков" нет денег: санаторий российского МВД закупает икру более чем на 5 миллионов

В разных регионах России собирают средства на нужды мобилизованных. Тем временем в санатории при МВД готовятся к Новому году и закупают тонну икры.

Об этом рассказывают российские СМИ. Заметим, что оккупанты начали выражать недовольство из-за того, что укомплектованием нужно заниматься за свой счет.

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Пир для МВД России: что известно

Российские медиа передают, что санаторий при МВД России "Юность" начал готовиться к Новому году. Известно, что заведение расположено в Анапе на побережье Черного моря.

В "Юности" сделали заказы на "легкие закуски" стоимостью около 5,5 миллиона рублей. На эти деньги подрядчик должен привезти практически 499 кг икры щуки и 581 кг икры лосося.

Санаторий при МВД России готовит пир на Новый год / фото из соцсетей

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Мобилизированным россиянам не хватает шлемов и бронежилетов

Частичная мобилизация в России продолжается. Президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о мобилизации резервистов, однако подзабыл проблемы материального обеспечения армии.

Призывники должны приобретать даже форму и укомплектование к ней самостоятельно. Лишь некоторым новобранцам "везет" получить необходимое от государства.

По информации Генштаба ВСУ, ахиллесовой пятой оккупантов остается обеспечение мобилизованных шлемами и бронежилетами. Выходит, что на экипировку для военных "денег нет", а на тонну икры для МВД нашлись.

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