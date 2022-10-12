Про це розповідають російські ЗМІ. Зауважимо, що окупанти почали висловлювати незадоволення через те, що укомплектуванням потрібно займатися за власний кошт.

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Бенкет для МВС Росії: що відомо

Російські медіа передають, що санаторій при МВС Росії "Юность" почав готуватися до Нового року. Відомо, що заклад розташований в Анапі на узбережжі Чорного моря.

У "Юності" зробили замовлення на "легкі закуски" вартістю близько 5,5 мільйона рублів. На ці гроші підрядник повинен привезти практично 499 кілограмів ікри щуки й 581 кілограм ікри лосося.

Санаторій при МВС Росії готує бенкет на Новий рік / фото з соцмереж

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Мобілізованим росіянам не вистачає шоломів та бронежилетів

Часткова мобілізація в Росії триває. Президент країни-агресорки Владімір Путін оголосив про мобілізацію резервістів, проте призабув про проблеми матеріального забезпечення армії.

Призовники повинні купувати навіть форму та укомплектування до неї самотужки. Лише деяким новобранцям "щастить" отримати необхідне від держави.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ахіллесовою п'ятою окупантів залишається забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами. Виходить, що на екіпірування для військових "дєнєг нєт", а на тонну ікри для МВС знайшлися.

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