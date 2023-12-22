С должности – на должность: Зеленский назначил Сандыгу замглавы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 декабря, назначил Максима Сандыгу заместителем главы Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным. Хотя сначала на сайте Офиса Президента появился указ об увольнении Сандыги с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Максим Сандыга был назначен на должность государственного уполномоченного АМКУ в понедельник, 18 декабря. Уже через четыре дня появился указ о его увольнении.

Читайте также Уже не Вениславский: Зеленский назначил нового представителя в Раде

В комментарии hromadske в отделе коммуникации Антимонопольного комитета заявили, что не знают причин увольнения. Впоследствии стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил Максима Сандыгу на новую должность – заместителем главы АМКУ – государственным уполномоченным.

Что известно о Максиме Сандыге

С октября 2019 года должность государственного уполномоченного АМКУ занимал Сергей Тищик. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его в сентябре 2023 года.

Родился 17 июня 1985 года в Харькове. В 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины по специальности "Правоведение", в 2011-м – Национальную академию прокуратуры Украины, где стал магистром права.

С февраля 2008 по июль 2014 года работал старшим помощником прокурора Деснянского района Киева, прокурором отдела, старшим прокурором отдела, начальником следственного отдела прокуратуры Киева. С 2021 занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Новые назначения: последние новости