Санкції ці презентували зараз, але то їм на новий рік і на наступні 5 років. Саме стільки часу вони будуть чинними.

К теме СНБО ввел санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича

Обмеження стосуються медіахолдингів "Телепростір", "Тайм Медіа" та "Медіахолдинг Новини". Ті, хто працював на цих "площадках", зараз скажуть, що такі дії є незаконними. Тож, розберімося.

Чи були підстави для санкцій

Тут пропоную розпочати з тієї частини айсберга, яка зазвичай криється у воді, тобто прихована від людських очей. У нашому випадку це статут каналів.

Бенефіціарним власником ТОВ "Телепростір" є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також він є співвласником "Медіахолдингу Новини" – компанії зі статутним капіталом у 100 гривень, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – "112 Україна", NewsOne та ZIK.



Нестор Шуфрич є бенефіціарним власником ТОВ "Телепростір" / Фото 24 каналу

Водночас за даними Опендатабот (це сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень), "Медіахолдинг Новини" володіє ще й "Тайм Медіа". Коротко кажучи, заплутували сліди як могли.

Керівником "Тайм Медіа", яке продало львівський канал "Перший незалежний" працівникам підсанкційних каналів, був менеджер медіагрупи Тараса Козака – Павло Єгоричев.

Він також є директором "Новий формат ТВ" та головою "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака. Зокрема, вони володіють ліцензіями та мовили під логотипом "112 Україна". Усе це зараз може дуже складно звучати, але я намагалась максимально спростити.

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Як би ті канали не називали, який би вітрозахист на мікрофони не одягали, але вже 10 місяців вони все одно належать тим, хто дуже близький до Медведчука, Козака, Шуфрича, Рабіновича та решти з орбіти ОПЗЖ.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



У той час, поки мої колеги на іншому каналі розповідають, що заборонивши мовлення цих "помийок", Володимир Зеленський вчергове віддав усі козирі у руки Володимиру Путіну, який прийде на зустріч до Джо Байдена й говоритиме про свободу слова в Україні, я скажу – а на що ви розраховували?

Ви думали, що й далі можете просувати свої російські наративи в українське медіаполе й називати війну внутрішнім конфліктом?

Знаєте, чого мені ще тут не вистачає до загальної картини? Іллі Киви. Тільки вже з іншою цитатою. Я вам скажу, що хоча б заради цього потрібно було ввести ті санкції. Було б прекрасно взагалі не транслювати Киву, але для цього його треба розмістити десь поруч з Медведчуком.

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Загалом, як на мене, якось дивно думати, що Путіна хвилює свобода слова в Україні, бо це поняття у Росії він давно загнав вже у темний і глухий кут. Зараз буде не порівняння, але паралель, а точніше новини з паралельного світу.

Нагадаю, що лише у 2021 році до реєстру "ЗМІ-іноземних агентів" внесли 99 осіб та 74 організації. Зокрема, "Голос Америки", "Радіо Свобода" та "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза", групу Bellingcat, "Медіазону" та інші саме за наративи, які банально не подобаються Путіну.

Наприкінці серпня головні редактори та видавці понад 20 незалежних російських видань вимагали анулювати цей список, скасувати закони про "іноземних агентів" та "небажані" організації.

Що сказав на все це Кремль? А те, що вони обов'язково розглянуть усі заяви, але трохи пізніше. Ви думаєте, що це саме він справді прийде й скаже Байдену, що у нас канали закривають? Зніміть рожеві окуляри.

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Путіна хвилює, щоб Україна не була в НАТО, Європа не ввела економічні санкції проти Росії та не виділила зброю Україні. Путіна турбують гроші та визнання його "бадяжної" вакцини, на якій він і хотів заробити.

А от те, що свобода слова йому нецікава, підтверджує й остання пресконференція очільника Кремля. Жодного незручного запитання від російських ЗМІ не було – цирк, не інакше. У ньому брали б участь й "112 Україна", NewsOne та ZIK, якби працювали, звісно.

Чому заблокували проросійські канали

Ефектно закрили їх ще на початку лютого 2021 року. Як пояснив тоді Володимир Зеленський, рішення РНБО було необхідним, адже вони в основному займалися не журналістською діяльністю, а пропагандою, профінансованою агресором проти нашої країни, яка підривала Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.



Володимир Зеленський пояснив рішення РНБО щодо санкцій / Фото Офісу Президента

Якщо ж копати ще глибше, то ті ж таки санкцій проти каналів планували ввести ще у 2018 році. Депутати тодішньої Верховної Ради ухвалили постанову про застосування персональних економічних санкцій до Тараса Козака, як номінального власника телеканалів.

Однак РНБО так і не ухвалила рішення. Не ввів їх у дію і тодішній президент Петро Порошенко. Бо що? Розпочинався політичний сезон – вибори.

З каналами було простіше домовитись, аніж закривати. Ніхто ж не знав, що вони після цього на голову вилізуть.

"4 канал" змінив власника

Якщо вже про канали говоримо, то скажу ще трохи на цю тему. Стало відомо, що один з українських каналів, а саме "4 канал" змінив свого власника.

Він належав – колишньому депутату, колишньому громадському активісту і колишньому журналісту, у якого були й президентські амбіції, Дмитру Добродомову. Однак тепер канал став власністю "слуги народу" Олексія Ковальова.

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Він офіційно придбав собі такий медіаактив за 4 мільйони гривень. Принаймні таку цифру вказали у статутному капіталі. Однак у це важко повірити.

Здається, вони там просто валютою помилились, але не в цьому суть, бо й 4 мільйонів гривень у Ковальова немає. Він не володіє власним житлом, а єдиний його постійний дохід – зарплата народного обранця.

Це, звісно, якщо вірити декларації. Хоча, може батьки помогли, як це часто з нардепами буває. Також питання у тому, для чого "Слузі народу" ще один канал.

В українських реаліях кожен з них потребує значного фінансування, бо з огляду на рейтинги самоокупними їх точно не назвеш. Однак якщо канали "Дом" і "Рада" дофінансовує держава, то хто буде вкладати гроші у цей третій медіамайданчик? Незрозуміло.