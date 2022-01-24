"Санкции из ада": каким будет ответ Запада на возможное вторжение России

Если Владимир Путин совершит полномасштабную атаку на Украину, то получит четкую реакцию Запада. А именно так называемые "санкции из ада", о чем было заявлено давно.

Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань.

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Ряд мер: что предполагается?

Гарань рассказал, что санкции будут включать целый ряд экономических мер. В том числе будут касаться непосредственно Путина и его окружения. Также возможно прекращение запуска "Северного потока-2" и отключение от SWIFT.

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Гораздо сложнее ситуация, если Путин пойдет не на полномасштабное вторжение, а будет делать какую-то локальную, ограниченную военную операцию. Например, он может попытаться захватить дамбу на Северокрымском канале, захватить какой-то стратегический украинский порт, пункт на Донбассе или будет продолжать эту ползучую аннексию Азовского моря, добавил эксперт.

Длительное время были вопросы, а что будет в этом случае? Запад начнет помогать Украине, будут эти так называемые "адские санкции". И на прошлой неделе Байден очень неуверенно ответил на этот вопрос. По этому поводу была реакция Украины. Алексей Гарань Профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Потом американцы мгновенно исправили это, прозвучали заявления президента США Джо Байдена и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что если какие-либо российские военные силы перейдут через украинскую границу, это будет расценено как вторжение, которое столкнется с быстрым и жестким ответом.

Алексей Гарань / Фото – фейсбук эксперта

По словам Гараня, это очень позитивный сигнал. Кроме этого, в Украину поступает оружие от США, Британии, Канады, стран Балтии, Чехии. Эта помощь начала увеличиваться, что тоже положительно. Но остановит ли это Путина, – сказать трудно, потому что полностью его цель – непонятна.

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