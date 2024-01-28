"Могут быть тайные договоренности": почему против Беларуси не применяют активно санкции
В США заявили, что готовы усиливать санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за преследования оппозиционеров, притеснения прав человека. О санкциях против Беларуси говорится не в контексте помощи России в войне против Украины.
Возможно, есть определенные секретные договоренности между Лукашенко и Западом. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.
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Какие могут быть договоренности
Сергей Жирнов предположил, что есть определенные договоренности относительно санкций. Он обратил внимание, что в последнее время с территории Беларуси не летят ракеты, истребители.
Сейчас территория Беларуси чаще всего используется российскими вооруженными силами как учебная территория. Там есть полигоны, где россияне проходят учебные собрания перед тем, как отправиться на фронт в Украину.
У меня такое впечатление, что есть договоренность, что якобы Лукашенко сводит это на "нет" или на минимум, а против него не вводятся большие санкции. Поэтому он продолжает торговать, в частности, с Западной Европой,
– считает он.
Экс-сотрудник КГБ не исключает, что договориться с США Лукашенко мог с помощью Китая. Белорусский диктатор активно пытается увеличивать сотрудничество с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы иметь противовес Владимиру Путину.
Александр Лукашенко: последние новости
- Александр Лукашенко продолжает наращивать сотрудничество с Россией. Он заявил, что получил от Владимира Путина ядерные ракеты для комплексов "Искандер". Белорусский диктатор подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения определенного протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.
- Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал, что в январе 2024 года белорусские военные отправились на обучение в Россию, такая практика становится постоянной для страны. Лукашенко активно работает над созданием военно-учебных центров. Хотя о них говорят, как об общих, но фактически они являются российскими. Происходит открытие баз ПВО, воздушных войск, которые также ориентированы на российские военные силы.
- Кроме того, белорусский диктатор изменяет законодательство. Лукашенко уже подстроил все законы на случай, если в стране объявят военное положение. В частности, предполагается создание "народного ополчения", строительство укрепрайонов. Все это свидетельствует о том, что самопровозглашенный президент повысил уровень готовности армии Беларуси.