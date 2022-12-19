Позиция Европы понемногу меняется, – эксперт об антироссийских санкциях

Девятый пакет антироссийских санкций Европейский союз согласовывал очень тяжело. При том, что в нем не были приняты более жесткие условия для экономики страны-агрессора. Учитывая такую тенденцию, возникают сомнения, стоит ли ждать десятого санкционного пакета.

Новый пакет санкций будет точно. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Но, по его словам, ЕС делает это не благодаря ситуации, в которую они сами себя привели, а вопреки ей.

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Состоялись спекуляции

По мнению эксперта, Европа предстала перед очень серьезным вызовом энергетической безопасности, о которой говорили еще перед началом войны. Их зависимость от российских энергоресурсов и российской экономики во многом формирует их сегодняшнюю позицию по энергетическому пакету.

Он считает, что внутри ЕС также существуют проблемы: последняя блокировка помощи Украине Польшей и Венгрией, когда каждый выторговал свои преференции. Поляки отмены налога, а венгры возврат своих средств, необходимых им в период пандемии коронавируса.

"Фактически прошли спекуляции на украинском вопросе", - отметил Клочок.

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ЕС понемногу меняется

Он подчеркнул, что Европейский союз, выдавая новый пакет санкций, отчитывается, что, мол, мы что-то сделали.

Но мы прекрасно понимаем, что девятый санкционный пакет это, по большому счету, ни о чем,

– считает аналитик.

По его мнению, под давлением двух мощных международных игроков США и Великобритании позиция ЕС понемногу меняется.

Этот отопительный сезон 2022-2023 годов Европа проходит успешно, но в результате войны, потому что они покупали бешеными темпами газ, уголь, нефть до введения нефтяного эмбарго, – подчеркнул он.

Клочок считает, если война в Украине в скором времени – примерно через полгода – не завершится нашей победой, тогда европейское общество начнет задавать вопросы своим руководителям: как санкционный пакет повлиял на помощь Украине.

Следующие санкционные пакеты будут

"Уверен, что 10 и 11 санкционные пакеты будут мощнее. Более того, эти санкции будут сильно бить по экономике России. Уже в следующем году она входит в непростой бюджетный процесс. Будут увеличены расходы на армию, а это повлечет существенное снижение социальных стандартов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, хотя Путин внедряет социальные программы новорожденным, малоимущим. Даже дал команду раздавать землю в Крыму и Подмосковье воюющим, но все это ему не поможет.

"ЕС должен осознать, что их экономическая политика привела во многом к тому, что у России очень существенные спекулятивные интересы на энергетическом рынке Европейского союза. Если они это не пересмотрят, будет непросто и им, и нам", – отметил Валерий Клочок.

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