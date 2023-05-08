Иран под санкциями развил свою промышленность: как Тегеран учит Москву обходить запреты

Иран помогает обходить России санкции. Иранская авиакомпания обнародовала фотографии, как она обслуживает российские "Боинги", которые страна-агрессор должна была вернуть западным странам. Но у Ирана есть опыт обхода санкций.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Тарас Загородний. Он отметил, что ограничить импорт некоторых товаров в некоторые страны достаточно сложно.

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"Они могут импортировать те же запчасти, в частности для оружия, тех же "Шахедов". Там, в принципе, западного производства есть детали, которые в свободном доступе продаются. Например, в США", – рассказал политолог.

По его словам, поскольку Иран находился под санкциями, он сделал многое для того, чтобы развить собственную промышленность. И это началось не вчера и не позавчера.

"Иран понял, что ему нужна собственная промышленность, и как раз после продолжавшейся еще в 80-е годы ирано-иракской войны они увидели, насколько они зависимы от американского оружия", – сказал Загородний.

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"Зависимость" от США

Он отметил, что до Исламской революции в Иране было преимущественно американское вооружение.

"Поэтому шах, который был до 1979 года, благосклонен к американцам. У них достаточно много было американского вооружения. Они поняли, что такая зависимость им не нужна", – добавил он.

И теперь иранская промышленность разрешает дублировать, в частности, западные технологии.

Конечно, они могут быть не лучшего качества, но, по крайней мере, дают возможность помогать даже России в таких вещах. Ведь мир очень многогранен,

– считает политолог.

Основной поток, например оружия или других продуктов, подкашивающих Иран, Запад смог сделать. В то же время во многих случаях интерес, например, США не в том, чтобы совсем "сломать" Иран.

Задания американской дипломатии

"А у них часто дипломатия, как Вильям Бернс, который является нынешним главой ЦРУ, в своей книге как раз и описывает, что "задача американской дипломатии – не решать проблемы, а контролировать проблемы", – заявил он.

То есть полностью "сломать" Иран, им, возможно, и не нужно.

"Но чтобы он не смог совершать широкомасштабные агрессии, вот это они достигли. Поэтому здесь не стоит удивляться, что именно так мир построен", – подытожил политолог.

"Сотрудничество" России и Ирана