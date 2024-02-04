Санкции должны работать эффективнее: кто должен следить за их соблюдением

Санкции против России были применены почти сразу после ее полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас принято уже 12 санкционных пакетов. Однако более эффективными оказались "санкции от спецслужб". Речь идет об ударах украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

Эксперт-международник Богдан Ференс сказал 24 Каналу, что после введения первых санкций против российской экономики, Украина и Запад ожидали другого результата. Россия должна была потерять возможность поставлять сырье в другие страны. В то же время Украине нужно заботиться о собственной безопасности и прерывать цепочки поставок России. Это и является нашим приоритетом, который выстраивается в контексте оборонной политики и наступательных действий ВСУ.

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Используют геополитическую ситуацию

В рамках продолжения санкционной политики против России западные партнеры должны дальше работать прежде всего с крупными странами, такими как Индия, Китай, государствами Центральной Азии, которые иногда углубляют сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

Также неоднократно поднимался вопрос западными коллегами о том, что российская нефть смешивается с сырьем другого происхождения, и в таком виде поставляется даже в западные страны.

Поэтому тщательнее нужно относиться к механизму мониторинга реализации уже принятых санкций со стороны западных партнеров. В то же время необходимо настойчиво работать со странами другой географии, которые, к сожалению, используя геополитическую ситуацию, закупают нефть у России по дешевым ценам, а потом продают ее на рынке,

– отметил эксперт-международник.

Однако против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, мощные государства мира, в частности США, всегда имеют рычаги влияния. У них есть возможности мониторить и препятствовать поставке того или иного товара двойного назначения в Россию.

Привлекать журналистов

За последние несколько недель Украина осуществила мощные удары в частности по объектам нефтеперерабатывающей отрасли России. Так, 21 января дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему терминалу в Усть-Луге в Ленинградской области. В ночь на 25 января из-за удара беспилотника загорелся энергетический объект в Туапсе, а 29 января украинский дрон попал на территорию НПЗ в Ярославле. В результате удара дрона 31 января начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.

Также очень эффективным инструментом является расследования журналистов из разных стран. Это может стать примером действенного механизма по препятствованию по крайней мере действиям, которые противоречат санкционной политике.

"Так один турецкий журналист по собственной инициативе проанализировал, какие суда перевозят через Босфорский пролив. Он сделал хороший материал, который стал основой для обсуждения и принятия соответствующих мер в контексте санкционной политики", – рассказал Богдан Ференс.

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